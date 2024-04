La POLITICA va riscoperta, va ripensata, senza consumarla in fretta ed in chiacchiere prive di spessore e senza memoria.

DEMOCRAZIA SOLIDALE, quale nuova proposta politica, le cui radici affondano nel cattolicesimo democratico e progressista, nella cultura laica, civica e solidale, è stata presentata alla COMUNITÀ DI MANFREDONIA lo scorso 9 marzo 2024, non già con l’intento di allestire una formazione politica subito funzionale all’imminente consultazione elettorale – come peraltro anzitempo dichiarato – ma, in questa prima fase, per ricostruire un orizzonte di senso ed anche il capitale di passione, tempo e competenze, provando ad animare e sostanziare uno spazio politico di riflessione mai concentrato sui temi e sui progetti per la Città.

Il determinarsi del quadro politico attuale, per DEMOCRAZIA SOLIDALE, non consegna alla CITTÀ DI MANFREDONIA una coerente, autentica e reale azione POLITICA di “discontinuità”, auspicata vivamente per la nostra COMUNITÀ.

L’evolversi delle note dinamiche politiche locali, gli imbarazzanti colpi di scena e, non ultimo, i prevedibili “ricompattamenti”, confermano per DEMOCRAZIA SOLIDALE come, allo stato attuale, non sussistano, affatto, condizioni politiche vere e mature per rispondere ad una nuova e forte domanda di cambiamento che chiede alla POLITICA di rielaborare creativamente, in forme molto più articolate, costanti e dirette, la relazione con la società.

LA POLITICA per essere GENERATIVA o mette in gioco energie nuove per un cambiamento reale o si limita a regolare interessi esistenti.

LA POLITICA GENERATIVA per sfidare il futuro non può piegarsi a gestire il presente.

LA POLITICA GENERATIVA chiede di prendere sul serio tanto la Comunità quanto le Persone. Smettiamola di considerare la COMUNITÀ DI MANFREDONIA solo una destinataria passiva perché essa rivendica il ruolo di soggetto attivo dell’azione pubblica. Non volgeremo le spalle alla nostra CITTÀ e alle generazioni virtuose.

Non saremo neutrali ma politicamente motivati. A partire dal “NOI”, e non già dall’”IO”, confidiamo nel CORAGGIO e nella PARTECIPAZIONE al voto democratico delle cittadine e dei cittadini di Manfredonia, per ESSERE PROTAGONISTI E NON SPETTATORI DEL FUTURO, per ESPRIMERE UN CONSENSO CONSAPEVOLE E RESPONSABILE, FONDATO SU ETICA E LEGALITÀ, LIBERO DA POTENZIALI CONDIZIONAMENTI, ZONE GRIGIE E GRUPPI DI POTERE DI QUALSIVOGLIA DERIVAZIONE.

La nostra Comunità ha bisogno dell’impegno civico, diretto e indiretto, di cittadine e di cittadini che possano ACCOGLIERE IL SERVIZIO ALLA POLITICA “SENZA COMPROMESSI” – inequivocabilmente evitabili e in nessun modo giustificabili – che non si accompagnino ad interessi di parte, che siano dotati di ADEGUATE COMPETENZE E DI RICONOSCIUTA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA, che pongano consciamente e coscientemente al CENTRO DELL’AGIRE POLITICO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IL BENE COMUNE. Bisogna rimettere MANFREDONIA al centro della nostra attenzione, con un’agenda chiara e stringente delle cose da fare, per dare alla consiliatura che verrà un SENSO e una “MISSIONE”.

Saranno il tempo e gli eventi a restituirci riscontri ed evidenze. NOI di DEMOCRAZIA SOLIDALE, con LA FORZA DELLA PUGLIA, abbiamo storie di maestri e strade maestre da continuare a percorrere. Continueremo a “LIBERARE” FIDUCIA per contaminare ed attivare processi di cambiamento, per ribadire il primato della coscienza sull’apparenza, della responsabilità sulla passività, della partecipazione sulla delega con lo sguardo rivolto ad una POLITICA GENERATIVA per le COMUNITÀ e per la PUGLIA CHE SARÀ.