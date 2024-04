Edelfa Chiara Masciotta, vincitrice del titolo di Miss Italia nel 2005, ha intrapreso un nuovo percorso nella vita. Da icona delle passerelle a madre impegnata e donna attiva nel campo della progettazione, non ha alcun rimpianto per le scelte fatte. Ha abbandonato il mondo dello spettacolo per dedicarsi al suo primogenito e ha affrontato con coraggio le conseguenze di un grave incidente, rischiando persino di perdere il naso e subendo una progressiva perdita dell’udito.

In un’intervista al “Corriere della Sera”, Masciotta ha raccontato il suo cambiamento di vita, concentrato soprattutto sul sostegno al figlio affetto da diabete di tipo 1. Questo impegno le ha richiesto di lasciare la carriera artistica, una decisione che non ha mai rimesso in discussione e di cui è felice. La sua esperienza personale l’ha portata a comprendere l’importanza della ricerca e della tecnologia nel gestire questa malattia, e adesso si dedica appieno al ruolo di madre.

Masciotta non prova alcun rimpianto per la sua precedente vita da modella e reginetta di bellezza. Pur riconoscendo le esperienze positive che le hanno permesso di viaggiare e di ampliare le sue conoscenze, avrebbe desiderato avere più tempo per perseguire la sua passione per la recitazione. La sua nuova vita è caratterizzata dall’impegno nel campo della progettazione, dove esprime la sua creatività insieme al collega Daniele Ratti.

Tuttavia, negli ultimi anni Masciotta ha affrontato anche un grave incidente che ha lasciato segni indelebili. Coinvolta in un incidente stradale nel novembre 2019, ha subito numerose operazioni e ha dovuto fare i conti con gravi lesioni al volto, incluso il rischio di perdere il naso. Nonostante le difficoltà, Masciotta affronta la situazione con coraggio, ma deve anche fare i conti con una progressiva perdita dell’udito come conseguenza dell’impatto, una sfida che le rende difficile prendere in considerazione ulteriori interventi chirurgici al momento.

