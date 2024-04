Fabiana, originaria di Manfredonia: "Sì, non mi affittano casa perché sono trans"

Manfredonia. Questa è la storia di Fabiana una ragazza transgender originaria di Manfredonia che da qualche anno vive a Pescara e proprio qualche anno fa si mise alla ricerca di una casa proprio a Pescara, ha dovuto affrontare diversi indietreggiamenti da parte dei proprietari di immobili, cominciando a sospettare di non riuscire a concludere nessun contratto proprio perché transgender.

Fabiana aveva già i documenti con il cambio del nome al femminile che l’hanno resa donna per lo stato a tutti gli effetti. Quindi il problema non è di tipo burocratico ma socio culturale, dopo diversi no Fabiana decide di comunicare preventivamente di essere una ragazza trans e se ciò costituisce un problema, difatti il problema emerge chiaramente perché le agenzie le rispondono così ” non lo so devo chiedere il proprietario è un po’ bacchettone” oppure “non è possibile” ecc.

Nonostante Fabiana lavori ed abbia regolare busta paga, quindi candidata in regola come inquilina, paga il rifiuto per il semplice motivo di essere ciò che è se fosse rimasta in un corpo maschile che non le apparteneva sarebbe stata ” accettata ” perché considerata normale.

Fabiana decide di rivolgersi ai media in particolare interviene nel programma di Barbara D’ Urso esponendo la sua situazione, da quel momento in poi comincia ad aprirsi qualche spiraglio e nel giro di qualche mese trova casa, tutto questo accadeva circa tre anni fa, ad oggi si ritrova a dover lasciare casa per esigenze del proprietario. Secondo voi riesce a trovare casa? No il copione si ripete e Fabiana nonostante ad oggi continui ad avere il suo lavoro con tutte le garanzie si ritrova nello stesso loop di qualche anno fa.

Questa volta viene invitata nella TV abruzzese di rete 8 per esporre instancabilmente ancora una volta la stessa situazione. Si espone nuovamente non solo per sé stessa ma per tutti/e le persone che subiscono queste discriminazioni legate al genere ed all’orientamento sessuale.

L’appello è questo: perché una persona nel 2024 che ha bisogno di una casa che è un bene di primaria sussistenza, che lavora ed è in regola, ed è una buona pagatrice, debba ancora essere emarginata e guardata come un’ appestata?”

Ora chi scrive l’articolo fa un appello a tutti/e voi, SE C’ E’ QUALCUNO DI MANFREDONIA CHE HA CASA DA AFFITTARE A PESCARA, OPPURE HA QUALCHE CONOSCENTE PARENTE A PESCARA CHE VOGLIA AFFITTARE CASA A FABIANA SI METTA IN CONTATTO CON LA REDAZIONE.

Angelica Murgo