Foggia. Dai banchi di scuola all’ altare. Un’ex alunna e un ex alunno del liceo Marconi, nel giorno delle loro nozze, sono tornati a scuola, insieme ai loro compagni di classe e qualche insegnante. Un evento insolito, ma davvero gradito: i due sposini hanno piacevolmente stupito tutti, in una normale giornata scolastica. Ma per loro un giorno importante, e dopo il sì hanno voluto festeggiare anche nella scuola che li ha visti crescere e nella quale si sono conosciuti, tornando proprio nell’ aula di quell’ ultimo anno scolastico, 2006/2007.

Il ritorno alla scuola è stato come un tuffo nel passato, un viaggio nella memoria che ha riportato alla luce ricordi e emozioni di un tempo che sembrava lontano. L’aula dell’ultimo anno scolastico, quello del 2006/2007, è diventata il palcoscenico di un nuovo inizio, il luogo in cui due vite si sono intrecciate per non separarsi mai più.

L’idea di tornare al Liceo Marconi, accompagnati dai loro compagni di classe e da qualche insegnante, è stata accolta con entusiasmo e affetto da tutti coloro che hanno condiviso con loro quel percorso di crescita.