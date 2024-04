Mattinata. Il coordinamento provinciale di Foggia, in collaborazione con il presidio scolastico di Vieste e il presidio cittadino di Mattinata, sta preparando due incontri speciali che vedranno la partecipazione di don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera e del gruppo Abele.

Nella mattinata del 30 aprile, a partire dalle 9:30, don Luigi si confronterà con gli studenti del presidio scolastico composto dagli istituti “IPEOA Enrico Mattei”, “IISS Fazzini Giuliani”, “IC Rodari – Alighieri – Spalatro”, presso l’Auditorium “Fazzini – Giuliani” di Vieste. Sarà un’opportunità per conoscere da vicino la realtà giovanile e discutere sull’importanza dell’impegno di ognuno nell’edificare una comunità che contrasti la presenza della mafia.

All’incontro interverranno i dirigenti scolastici: il professor Damiano Francesco Iocolo, la professoressa Teresa Cuciniello, il professor Pietro Loconte, e il sindaco di Vieste, dottor Giuseppe Nobiletti. La moderazione sarà affidata alla professoressa Anna Maria Russo, referente del presidio scolastico di Libera a Vieste.

Nel pomeriggio, don Luigi incontrerà e dialogherà con la comunità di Mattinata. L’incontro pubblico si svolgerà alle 18:00 presso il sagrato della Chiesa Abbaziale di Mattinata e rappresenterà un momento significativo per l’intera comunità. Sarà un’occasione per riflettere sulle sfide contemporanee e per rinnovare l’impegno verso la costruzione di un mondo più equo e solidale per tutti.

All’evento interverranno Michele Bisceglia, sindaco di Mattinata e referente provinciale di “Avviso Pubblico”, don Luca Santoro, vicario generale dell’Arcidiocesi di “Manfredonia – Vieste – S. Giovanni R.”, e Marco Lauriola, referente del presidio cittadino Libera a Mattinata. La moderazione sarà curata da Federica Bianchi, referente provinciale di Libera a Foggia.

L’invito è esteso a tutta la cittadinanza interessata a partecipare.

Coordinamento Provinciale Libera Foggia

Presidio scolastico “Hyso Telharay e tutte le vittime innocenti del caporalato”

Presidio cittadino Libera Mattinata