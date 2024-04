Il cimitero tedesco nel bosco dell'Incoronata è in completo abbandono. "I morti non sono immondizia"

Borgo Incoronata (Foggia). Siamo nella parte nord del bosco dell’Incoronata di Foggia: il più grande bosco di pianura di tutta l’Europa, in cui da oltre 10 secoli, maestoso sorge il Santuario più importante al mondo dedicato alla Madonna. Dove San Francesco d’Assisi e Federico II di Svevia, Imperatore del mondo, nello stesso periodo storico frequentano questo luogo sacro che sembra incantato ma è sempre in continuo movimento.

E’ in questo luogo che nel 1943 l’Italia perse la seconda guerra mondiale e gli americani la vinsero. Fu qui che l’ultima difesa locale, la contraerea tedesca, cercava di fermare gli aerei americani che riuscirono a conquistare anche questo luogo dove sorgeva un piccolo aeroporto a Borgo Mezzanone, per far partire i bombardieri pieni di bombe di iprite e fosgene prodotti in loco nei pressi del fiume che taglia il bosco.

Nei giorni scorsi Michele Di Stefano, memoria storica di questo luogo tra i più importanti della Cristianità, in cui anche padre Pio nel 1916 lascia la sua traccia storica, ha accompagnato Giuseppe Saldutto, vice presidente dell’Associazione Pro Padre Pio – l’Uomo della Sofferenza di Torino, in un sopralluogo e verifica all’interno del famoso bosco, dove esiste un rettangolo di terra anonimo, circondato da cipressi e pini, quelli che si usano per delimitare i cimiteri e lasciare una traccia identificativa del luogo, solo a chi sa leggere la scrittura vegetale. La contraerea tedesca fu sconfitta e distrutta producendo centinaia di morti tra i soldati tedeschi che da più di 80 anni sono dati per dispersi nella seconda guerra mondiale in Italia. Oggi giacciono nella madre terra in una fossa comune scavata in emergenza dai soldati americani che avevano conquistato già Foggia assieme all’Incoronata. Il periodo di riferimento dovrebbe essere all’incirca tra luglio e l’agosto del 1943. Appena presa Foggia: l’Italia si arrende, firmando la resa senza condizioni.

Da Foggia partivano armi pesanti e leggere prodotte in loco, ma anche gas di varia natura, assieme ai cavalli da guerra destinati all’Albania che venivano uccisi assieme a circa 20mila soldati italiani del “Reggimento Genio Ferrovieri” e diversi soldati tedeschi, allora nostri alleati, provenienti da gran parte d’Italia. Questi soldati cercavano, anche sotto i bombardamenti, di ripristinare invano la rete ferroviaria. Le migliaia di soldati sono stati seppelliti in una fossa comune che è nei pressi e all’esterno del cimitero di Foggia, precisamente all’incrocio tra via Manfredonia e Viale Fortore. L’idea è quella di far venire in loco tecnici e operatori militari tedeschi che possano recuperare le ossa, ma anche oggetti militari, quali cinture ed armi varie che furono seppellite in fretta e furia nella fossa comune per evitare epidemie e per evitare di contagiare gli animali selvatici presenti nel bosco che all’epoca era cacciagione e alimento per gli sfollati da Foggia, l’unica città evacuata totalmente nella seconda guerra mondiale. Migliaia di nipoti di questi soldati dati per dispersi nella seconda guerra mondiale a Foggia, giacciono in queste 2 fosse comuni, pensiamo che si possa rendere pace ai parenti di questi soldati, realizzando in Germania un ossario, oppure anche qui a Foggia, perché i morti non sono immondizia, di qualunque razza e ideologia possano essere appartenuti. Amen

FOTOGRAFICO:

Bosco dell’Incoronata a nord. Michele Di Stefano durante il sopralluogo al cimitero tedesco. Non esiste nemmeno una croce a memoria solo pini e cipressi. Nel bosco invece ci sono le querce.

Bosco dell’Incoronata a nord. In questo terreno da 81 anni giacciono le ossa di centinaia di soldati tedeschi dati per dispersi in Italia durante la seconda guerra mondiale.

Santuario dell’Incoronata (Foggia).