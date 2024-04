"Insieme per Manfredonia": ecco perché siamo con Domenico La Marca Sindaco

È tempo di porre l’accento sul futuro, per noi e per la nostra comunità.

Riteniamo che la vera discontinuità passi attraverso la partecipazione diretta di donne e di uomini mossi da autentica passione politica e in grado di contribuire fattivamente alla rinascita della città, che vanno valutati per le loro idee ed il loro impegno.

Per questo abbiamo seriamente riflettuto e fatto tesoro anche degli errori commessi dal centrosinistra nella sua ultima esperienza di governo, conclusasi, prim’ancora che con lo scioglimento per presunti rischi di infiltrazione mafiosa, per il venir meno del sostegno delle stesse forze politiche che lo avevano costituito, all’esito di una crisi politico-amministrativa protrattasi a lungo.

Noi di “INSIEME per Manfredonia” siamo pronti a fare la nostra parte e a farla fino in fondo, perché la nostra città merita un futuro diverso e, soprattutto, migliore, all’altezza delle sue enormi potenzialità.

La fallimentare esperienza di governo del centrodestra cittadino, conclusasi in meno di due anni per l’esplosione di contrasti al proprio interno e con esiti che sono ancora al vaglio della magistratura inquirente, impone un deciso cambio di rotta.

Da più di trent’anni lavora nel mondo del sociale come animatore socio culturale, assistente sociale specialista, educatore professionale socio-pedagogico. Impegnato in diverse progettualità sperimentali in Provincia di Foggia, per otto anni ha coordinato le comunità per minori al Villaggio Don Bosco e da più di dieci anni è presidente della Cooperativa Sociale “Arcobaleno”, una realtà che conta oltre venti persone all’attivo fra dipendenti e collaboratori.