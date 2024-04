Manfredonia. ArcheoSipontum: “Una nuova luce sulla storia di Manfredonia”

Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia. Un nuovo capitolo nella promozione e nella valorizzazione del patrimonio culturale locale sta per essere scritto con l’inaugurazione dell’Associazione di Promozione Sociale ArcheoSipontum. Un annuncio che risuona come un invito aperto a tutti coloro che desiderano contribuire alla preservazione e alla diffusione della storia millenaria di questa affascinante città.

L’evento si è svolto il 26 aprile nel suggestivo scenario del Salone del Circolo Unione, situato in via Arcivescovado 2, dove si è tenuta la presentazione del progetto.

Franco Sammarco, illustre referente del Circolo Unione per le Attività Artistiche e i Beni Culturali, ha preso la parola in apertura, affiancato dai fondatori dell’Associazione, pronti a condividere con il pubblico la genesi del progetto, gli obiettivi prefissati e le ambizioni per il futuro.

L’Associazione ArcheoSipontum nasce con l’ardente desiderio di esplorare e valorizzare il ricco patrimonio archeologico e storico di Manfredonia, anticamente conosciuta come Siponto. Attraverso la promozione di iniziative culturali, la realizzazione di eventi e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, l’Associazione si propone di riportare alla luce le testimonianze del passato, tessendo un filo diretto tra la storia antica e la contemporaneità.

Organigramma Associazione

Presidente – Michele Sacco

Vice Presidente – Maria Grazia Trotta

Segretario – Michele Basta

Segretario Amministrativo – Francesco Starace

Consigliere – Caterina Martino

Consigliere – Sergio Capurso

Maria Grazia Trotta – Michele Sacco