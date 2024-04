Se da un lato abbiamo Antonio Decaro, che ha già ampiamente dimostrato di essere uno dei migliori Sindaci d’Italia, dall’altro abbiamo candidato giovani che rappresentano forti e radicate esperienze nel welfare, nella progettazione culturale, nella lotta per i diritti umani e di genere. In bocca al lupo ai nostri candidati, siamo già al lavoro per rappresentare la Puglia e il Sud in Europa con i valori della pace, dell’equità, dell’inclusione sociale – conclude De Santis – e della crescita economica che sia sostenibile e rispettosa dell’ambiente”.