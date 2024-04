E’ stato appena pubblicato il testo di questo comunicato, proveniente dalla “Ssd Manfredonia Calcio 1932”,recante affermazioni calunniose nei miei confronti.

Infatti, mediante una storia, diffusa ieri attraverso i miei profili Instagram, mi limitavo a manifestare-da cittadino, che ama Manfredonia-la gioia, derivante da un’immagine, che ritraeva la splendida tifoseria sipontina, così come cristallizzata dalla coreografia realizzata dalla gradinata est.

Orbene, tale scatto non è stato effettuato, contrariamente a quanto si sostiene all’interno del comunicato destituito di ogni fondamento, dalla tribuna centrale interdetta al pubblico, BENSÌ dall’angolo visuale offerto dagli SPAZI DISPONIBILI ED APERTI AL PUBBLICO COLLOCATI NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA BIGLIETTERIA, ossia lungo via San Giovanni Bosco.

Pertanto, alcuna violazione dell’ordinanza commissariale è stata commessa da UGO GALLI, il quale viceversa DIFFIDA l’autore del comunicato e gli ispiratori in PERFETTA MALA FEDE dal reiterare consimili inveritiere ed, esse si, ”strumentali” illazioni, animate da intendimenti altri rispetto a quelli dichiarati. IO AMO MANFEDONIA e NESSUNO potrà impedirmi di dichiararlo in ogni sede.