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Home // Cerignola // 60mila tappi per un murales eco-sostenibile: successo per l’iniziativa al Festival dell’Ambiente di Cerignola

FESTIVAL AMBIENTE 60mila tappi per un murales eco-sostenibile: successo per l’iniziativa al Festival dell’Ambiente di Cerignola

I tappi raccolti saranno utilizzati per la realizzazione di un murales eco-sostenibile, simbolo tangibile di attenzione ambientale e creatività condivisa

60mila tappi per un murales eco-sostenibile: successo per l'iniziativa al Festival dell’Ambiente di Cerignola

Cerignola, maxi-murales partecipativo - Fonte Immagine: cerignolaviva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Aprile 2026
Cerignola // Cronaca //

Grande partecipazione e impegno collettivo al Festival dell’Ambiente di Cerignola, che raggiunge un traguardo significativo: raccolti oltre 60.000 tappi destinati a una seconda vita all’insegna della sostenibilità.

L’iniziativa si distingue per la capacità di trasformare un materiale di scarto in una risorsa concreta: i tappi raccolti saranno utilizzati per la realizzazione di un murales eco-sostenibile, simbolo tangibile di attenzione ambientale e creatività condivisa.

Determinante il contributo del Liceo “Zingarelli – Sacro Cuore”, con gli studenti impegnati nella progettazione del bozzetto dell’opera. Un apporto che unisce formazione, arte e sensibilità ecologica, dando valore al protagonismo delle nuove generazioni.

Il murales non sarà solo un intervento artistico, ma rappresenterà anche un segno di collaborazione tra scuola, istituzioni e cittadini, dimostrando come l’impegno condiviso possa generare risultati concreti e duraturi per il territorio.

Lo riporta cerignolaviva.it.

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