Arrivano le pensioni, attenzione al documento: dal 3 agosto la carta d’identità cartacea non sarà più valida

Al via il pagamento delle pensioni di maggio: Poste Italiane comunica che da sabato 2 maggio sarà possibile ritirare gli assegni in tutti gli uffici postali della Puglia, oltre che tramite gli ATM Postamat presenti sul territorio.

Le somme saranno disponibili dalla stessa data anche per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution che hanno scelto l’accredito. In questi casi, sarà possibile prelevare direttamente in contanti dagli sportelli automatici, evitando le code agli sportelli.

Per il ritiro in ufficio postale è necessario presentare un documento d’identità valido oppure delegare un’altra persona al prelievo.

Importante novità sul fronte documenti: dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida come documento di riconoscimento, in base al regolamento europeo. Chi non dispone di patente o passaporto dovrà quindi dotarsi della Carta d’Identità Elettronica (CIE) entro quella data.

Poste Italiane ricorda inoltre che i possessori di carte di debito collegate a conti o libretti possono beneficiare gratuitamente di una copertura assicurativa contro i furti di contante, con un rimborso fino a 700 euro annui per eventi avvenuti nelle due ore successive al prelievo.

Per evitare affollamenti, l’azienda consiglia ai pensionati di recarsi agli sportelli nelle ore meno congestionate, come la tarda mattinata o il pomeriggio, preferibilmente nei giorni successivi ai primi del mese.