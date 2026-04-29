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Home // Foggia // Bilancio Foggia, ecco tutte le entrate 2026: IMU oltre 31 milioni, TARI sopra i 32 milioni

IMU TARI Bilancio Foggia, ecco tutte le entrate 2026: IMU oltre 31 milioni, TARI sopra i 32 milioni

Per il 2026 l’IMU si conferma la principale entrata, con oltre 31 milioni di euro previsti, seguita dalla TARI che supera i 32 milioni. L’addizionale comunale IRPEF si attesta invece intorno ai 12,9 milioni.

Davide Emanuele, Laprovinciadifoggia.it

Davide Emanuele, Laprovinciadifoggia.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
29 Aprile 2026
Foggia // Politica //

Nel Piano esecutivo di gestione 2026-2028 emergono i principali dati finanziari del Comune di Foggia, con entrate tributarie che rappresentano la voce più consistente del bilancio.

Per il 2026 l’IMU si conferma la principale entrata, con oltre 31 milioni di euro previsti, seguita dalla TARI che supera i 32 milioni. L’addizionale comunale IRPEF si attesta invece intorno ai 12,9 milioni.

Complessivamente, le entrate tributarie superano i 79 milioni di euro, mentre i trasferimenti statali e perequativi portano il totale delle risorse correnti oltre i 119 milioni.

Tra le voci rilevanti figurano anche il Fondo di solidarietà comunale, superiore ai 38 milioni, e numerosi finanziamenti statali e regionali destinati a servizi sociali, scuola, digitalizzazione e inclusione.

Il documento evidenzia inoltre una forte incidenza dei fondi legati al PNRR e ai programmi nazionali, a conferma del ruolo centrale dei trasferimenti pubblici nel sostenere le politiche locali.

Il quadro complessivo del PEG offre quindi una fotografia dettagliata delle risorse disponibili e delle priorità di spesa dell’amministrazione per il triennio 2026-2028.

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