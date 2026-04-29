Edizione n° 6051

BALLON D'ESSAI

PROGETTI GREEN // “Cagliostro”: sequestrati 7,5 milioni di dollari in criptovalute. 6mila i truffati
29 Aprile 2026 - ore  08:46

CALEMBOUR

NESSY GUERRA // Condannata per adulterio in Egitto, rischia di perdere la figlia. Nessy Guerra: «Ho paura. Aiutatemi»
29 Aprile 2026 - ore  13:00

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // Cerignola, al Safarà si celebra la Giornata Internazionale del Jazz. Lopane: “Promuovere cultura attraverso la musica è la nostra sfida”

JAZZ LOPANE Cerignola, al Safarà si celebra la Giornata Internazionale del Jazz. Lopane: “Promuovere cultura attraverso la musica è la nostra sfida”

Un ricco programma di eventi organizzati dal Safarà, storico locale di Piazza Matteotti, da oltre vent’anni punto di riferimento per la musica dal vivo

Cerignola, al Safarà si celebra la Giornata Internazionale del Jazz. Lopane: "Promuovere cultura attraverso la musica è la nostra sfida"

Cerignola, al Safarà si celebra la Giornata Internazionale del Jazz. Lopane: "Promuovere cultura attraverso la musica è la nostra sfida"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Aprile 2026
Cerignola // Cronaca //

Un’intera giornata dedicata al jazz tra musica, cultura e formazione: il 30 aprile Cerignola festeggia la Giornata Internazionale del Jazz con un ricco programma di eventi organizzati dal Safarà, storico locale di Piazza Matteotti, da oltre vent’anni punto di riferimento per la musica dal vivo.

L’iniziativa, riconosciuta a livello globale dall’UNESCO, nasce per valorizzare il jazz come linguaggio universale di dialogo e unione tra i popoli, sotto la guida del celebre pianista e compositore Herbie Hancock.

Il calendario prenderà il via alle 19:00 presso la Libreria Mondadori Point, con la presentazione del libro “Le Cinque Stagioni. Forme molteplici di un jazz in movimento” e del disco “Le Cinque Stagioni. Concerto per corpi danzanti” dell’autore Matteo Fioretti, a cura del maestro Enzo Nini. A seguire, alle 20:00, spazio alla masterclass “Oltre il segno”, dedicata ai linguaggi sperimentali tra jazz e avanguardia.

Dalle 21:30 il cuore degli eventi si sposterà in Piazza Matteotti con “Safarà in Jazz”, che proporrà un omaggio ai giganti del jazz Miles Davis e John Coltrane, nel centenario della loro nascita, attraverso momenti di ascolto, riflessione e performance. In programma anche il live dell’Interact Trio con Alessandro Tedesco.

La serata proseguirà con numerose esibizioni musicali e tributi, tra cui quello a Grant Green, fino alla jam session finale che vedrà protagonisti musicisti locali e la resident band.

“Dal giorno della nostra apertura – spiega Nicola Lopane, titolare del Safarà – abbiamo avuto come obiettivo quello di promuovere cultura attraverso la musica. Una sfida ardua ma piena di soddisfazioni che ha incontrato il favore sempre crescente di un pubblico attento e motivato. Il Safarà negli anni ha accolto artisti del calibro di Serena Brancale, Gianluca Petrella, Ken Stringfellow dei REM, The Niro e una nutrita schiera di turnisti e musicisti jazz e blues”.

“Con questa iniziativa intendiamo valorizzare e diffondere un genere che è stato, ed è, sia per tradizione che per connotazione storica, una colonna portante della musica. A poche settimane dal nostro 21esimo compleanno, che avverrà nel mese di giugno, ci regaliamo un omaggio ai giganti della musica portando note e cultura in una città che ha sempre più bisogno di essere spronata”, conclude Lopane.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Pensa a tutta la bellezza ancora rimasta attorno a te e sii felice.” Anna Frank

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO