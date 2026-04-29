Un’intera giornata dedicata al jazz tra musica, cultura e formazione: il 30 aprile Cerignola festeggia la Giornata Internazionale del Jazz con un ricco programma di eventi organizzati dal Safarà, storico locale di Piazza Matteotti, da oltre vent’anni punto di riferimento per la musica dal vivo.

L’iniziativa, riconosciuta a livello globale dall’UNESCO, nasce per valorizzare il jazz come linguaggio universale di dialogo e unione tra i popoli, sotto la guida del celebre pianista e compositore Herbie Hancock.

Il calendario prenderà il via alle 19:00 presso la Libreria Mondadori Point, con la presentazione del libro “Le Cinque Stagioni. Forme molteplici di un jazz in movimento” e del disco “Le Cinque Stagioni. Concerto per corpi danzanti” dell’autore Matteo Fioretti, a cura del maestro Enzo Nini. A seguire, alle 20:00, spazio alla masterclass “Oltre il segno”, dedicata ai linguaggi sperimentali tra jazz e avanguardia.

Dalle 21:30 il cuore degli eventi si sposterà in Piazza Matteotti con “Safarà in Jazz”, che proporrà un omaggio ai giganti del jazz Miles Davis e John Coltrane, nel centenario della loro nascita, attraverso momenti di ascolto, riflessione e performance. In programma anche il live dell’Interact Trio con Alessandro Tedesco.

La serata proseguirà con numerose esibizioni musicali e tributi, tra cui quello a Grant Green, fino alla jam session finale che vedrà protagonisti musicisti locali e la resident band.

“Dal giorno della nostra apertura – spiega Nicola Lopane, titolare del Safarà – abbiamo avuto come obiettivo quello di promuovere cultura attraverso la musica. Una sfida ardua ma piena di soddisfazioni che ha incontrato il favore sempre crescente di un pubblico attento e motivato. Il Safarà negli anni ha accolto artisti del calibro di Serena Brancale, Gianluca Petrella, Ken Stringfellow dei REM, The Niro e una nutrita schiera di turnisti e musicisti jazz e blues”.

“Con questa iniziativa intendiamo valorizzare e diffondere un genere che è stato, ed è, sia per tradizione che per connotazione storica, una colonna portante della musica. A poche settimane dal nostro 21esimo compleanno, che avverrà nel mese di giugno, ci regaliamo un omaggio ai giganti della musica portando note e cultura in una città che ha sempre più bisogno di essere spronata”, conclude Lopane.