Confartigianato “Sicurezza una priorità per il futuro economico e sociale di Foggia

FOGGIA – “I gravi episodi di violenza che nelle ultime settimane hanno colpito Foggia, tra omicidi, aggressioni e recenti fatti di cronaca che stanno alimentando un crescente clima di insicurezza, impongono una riflessione seria e una risposta condivisa da parte delle istituzioni e delle realtà sociali ed economiche del territorio”.

È quanto dichiarano Vincenzo Simeone, presidente di Confartigianato Imprese Foggia, e Alfonso Carella, presidente di Confartigianato Imprese Giovani Foggia.

“La sicurezza non può essere considerata esclusivamente un tema di ordine pubblico – sottolineano – ma rappresenta una condizione essenziale per la qualità della vita, per la serenità dei cittadini e per la tenuta economica e sociale della comunità. Una città come Foggia, che vuole continuare a crescere e attrarre investimenti, non può convivere con un clima di paura e incertezza che rischia di indebolire il tessuto produttivo, penalizzare il commercio e compromettere la fiducia nel futuro”.

Per questo motivo Confartigianato Foggia annuncia la volontà di richiedere nei prossimi giorni un incontro istituzionale con il Sindaco di Foggia e con l’assessore alla Sicurezza, al fine di avviare un confronto concreto sulle criticità presenti sul territorio e sulle possibili azioni da mettere in campo.

Il percorso di interlocuzione con le istituzioni e di elaborazione delle proposte sarà coordinato dal segretario provinciale Salvatore Cotoia insieme ad Andrea Carella, con il coinvolgimento delle imprese aderenti e delle realtà produttive del territorio.

“Come rappresentanza delle imprese – proseguono Simeone e Carella – non vogliamo limitarci alla preoccupazione o all’analisi dei problemi. Riteniamo necessario contribuire attivamente alla costruzione di proposte e soluzioni condivise, partendo dall’ascolto delle attività economiche, dei cittadini e delle realtà associative che vivono quotidianamente Foggia”.

“Foggia ha bisogno di ritrovare fiducia, presenza e visione – concludono –. Difendere la sicurezza significa difendere il lavoro, le imprese e il futuro della città”.

Chiesto e previsto un incontro con il sindaco di Foggia, Maria Aida Episcopo.