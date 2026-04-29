Decreto Lavoro, Metauro: "Rappresentanza e contrattazione pilastri per lo sviluppo del territorio"

Foggia, 29 aprile 2026 – Il Decreto Lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri introduce un rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva e della rappresentanza sindacale, considerate elementi centrali per garantire equilibrio e maggiore equità nel mercato del lavoro.

Il provvedimento individua nei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative il riferimento per la definizione del cosiddetto “salario giusto”, legandolo al Trattamento economico complessivo (TEC) e non ai soli minimi tabellari. Una scelta che, secondo il sistema associativo, valorizza il ruolo delle parti sociali e consolida un modello basato su regole condivise.

Un ulteriore elemento rilevante è il collegamento tra accesso agli incentivi pubblici e applicazione dei contratti collettivi “leader”. Le imprese che utilizzano contratti non rappresentativi o pratiche di sotto-retribuzione saranno escluse dai benefici, rafforzando il principio secondo cui il sostegno pubblico deve essere destinato esclusivamente a chi opera nel perimetro della contrattazione riconosciuta.

Sul tema interviene il presidente di Confcommercio Foggia, Antonio Metauro, che sottolinea il valore della misura: “Il rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva rappresenta un passaggio particolarmente significativo perché valorizza in modo concreto la funzione delle organizzazioni comparativamente più rappresentative nella definizione dei trattamenti economici e normativi. Si tratta di un risultato per il quale la Confcommercio si è battuta con determinazione, riaffermando la centralità dei contratti collettivi nazionali quale riferimento per garantire equilibrio e coerenza nei diversi settori produttivi. Per la provincia di Foggia, questo provvedimento contribuisce a rafforzare il ruolo della rappresentanza e a sostenere un sistema fondato su relazioni strutturate, in grado di accompagnare le imprese e il lavoro nei percorsi di crescita e sviluppo del territorio”.

Metauro evidenzia anche la portata sociale del principio di salario giusto, legato alla qualità complessiva delle retribuzioni: “Promuovere retribuzioni adeguate e coerenti con i contratti collettivi contribuisce a costruire un mercato del lavoro più equilibrato e attrattivo, capace di offrire ai giovani opportunità professionali solide e coerenti con le loro competenze”.