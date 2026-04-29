Doppio traguardo ciclistico il 3 maggio per il CSI. Tra il Gargano e il Tavoliere con partenza ed arrivo a San Severo

Nell’isola a S. Cipirello, 66 km il percorso della Marathon della Valle dello Jato.

Tra il Gargano e il Tavoliere con partenza ed arrivo a San Severo prevista la prova cicloturistica su strada sulla distanza di 60 km

Domenica 3 maggio le due ruote del Centro Sportivo Italiano vivranno nella mattinata in contemporanea due traguardi nazionali, entrambi nel Sud Italia.

La mountain bike celebrerà la sua distanza più faticosa della Marathon in Sicilia lungo la Piana degli Albanesi, in un luogo che due giorni prima ricorderà la strage di Portella della Ginestra del 1° maggio 1947.

La manifestazione è organizzata dalla ASD Project Bike del Comitato di Palermo e vedrà impegnati oltre 300 iscritti suddivisi per le distanze della Gran Fondo e Marathon nello splendido scenario della valle dello Jato, nota per le coltivazioni di tipo vitivinicolo e oleario. Non distante da Palermo, il Comune di S. Cipirello ospita sia il villaggio accoglienza atleti, sia la partenza e l’arrivo della gara. Presidente di giuria incaricato dal Comitato regionale CSI Sicilia sarà Giuseppe Messina del Comitato provinciale di Agrigento che sarà coadiuvato dal gruppo giudici del Comitato di Palermo. La prova che assegnerà nelle singole categorie le maglie di campione nazionale misura 66 km con oltre 2.300 mt di dislivello positivo con la doppia ascesa alla cima più impegnativa del Monte Signora. Dalla vetta, un panorama straordinario che spazia dalla Conca d’Oro di Palermo al Golfo di Castellammare.

In terra pugliese andrà invece in scena il Campionato Nazionale di Cicloturismo CSI. Sul Tavoliere delle Puglie nei pressi di San Severo, il 3 maggio si correrà anche la 6ª Ciclopasseggiata Maria SS. del Soccorso, gara valida per l’assegnazione del titolo cicloturistico su strada del CSI. Si tratta di un raduno non competitivo sulla lunghezza di circa 60 km pianeggianti sul circuito: San Severo, Torremaggiore, San Paolo di Civitate, Lesina (dove è previsto un ricco ristoro enogastronomico), Apricena, San Severo.

La manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di San Severo, in collaborazione con la Pro Loco, si svolge su strada, con ammesse biciclette di ogni tipologia, incluse le e-bike.

Il quartier generale della prova tricolore sarà la zona antistante al Teatro Comunale “Giuseppe Verdi”, un’area attrezzata di tutto il necessario, bar, giardini, servizi igienici, da dove si muoverà per farvi ritorno la carovana arancioblu, trainata dal gruppo del team di casa, gli Amici in bici San Severo; e dove si terranno le premiazioni ed il ristoro finale.

Come sempre, in queste gare verranno premiate le prime società classificate, andando a cumulare i punti attribuiti ad ogni singolo cicloturista della stessa squadra che abbia completato la prova, con gli aggiornamenti dei coefficienti di avvicinamento, calcolati in base alla distanza intercorrente tra i capoluoghi della provincia di residenza della società di appartenenza e San Severo, sede della gara.