Si accende il confronto interno al Partito Democratico di San Severo dopo l’intervento del consigliere comunale Felice Carrabba, che punta il dito contro la gestione del partito cittadino parlando di «fallimenti a ripetizione» e chiedendo un cambio radicale.

Carrabba, eletto nelle liste del PD e da sempre militante, traccia un bilancio fortemente critico: «L’ennesimo fallimento, registrato in occasione delle recenti elezioni provinciali, non è un incidente di percorso. È l’esito coerente di un sistema che ha smesso da tempo di fare politica». Secondo il consigliere, il partito sarebbe ormai privo di una linea politica chiara, incapace di incidere concretamente sulla vita della città.

Nel mirino anche l’organizzazione interna: «A San Severo il Partito Democratico è ormai ridotto a un comitato elettorale al servizio di un unico riferimento politico», denuncia Carrabba, sottolineando l’assenza di confronto e di momenti decisionali, con direttivi che non si riuniscono da mesi.

L’analisi si estende ai risultati elettorali, giudicati deludenti su più fronti. Dalle amministrative alle regionali, fino alle provinciali, Carrabba evidenzia «incapacità di costruire alleanze», scelte tardive e una gestione che avrebbe portato a sconfitte ripetute e perdita di credibilità. Critiche anche alla federazione provinciale, accusata di essere più attenta alla comunicazione che alla sostanza politica.

Non manca un richiamo alla politica di un tempo, fatta di partecipazione e crescita collettiva: «Sono cresciuto nelle sezioni di partito, in un tempo in cui la militanza era confronto vero», afferma, contrapponendo quel modello alla situazione attuale, definita distante dai bisogni reali dei cittadini.

Da qui la decisione di non partecipare più a riunioni considerate «esercizi autoreferenziali», e la richiesta di un atto politico immediato: «Non servono più né analisi e né rinvii. Serve un atto politico chiaro e preciso».

La conclusione è netta e senza margini di mediazione: «Serve un cambio di rotta deciso e l’unico possibile oggi […] sono: le dimissioni del segretario cittadino. Senza questo passaggio, ogni altra discussione è semplicemente inutile».

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.