Latina, 29 aprile 2026 – È stato trovato senza vita nel suo appartamento nel quartiere Gionchetto, a Latina, Antonio Del Nobile, 56 anni, ex collaboratore di giustizia con un passato legato alla criminalità organizzata foggiana.

A dare l’allarme sono stati i proprietari dell’abitazione, insospettiti dal prolungato silenzio dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che però non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

All’interno dell’appartamento, i carabinieri hanno rinvenuto anche una modica quantità di cocaina, elemento che aggiunge ulteriori interrogativi a una vicenda ancora tutta da chiarire.

Al momento, le cause della morte restano sconosciute. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di un malore improvviso, ma non si escludono altre piste investigative, anche alla luce del passato della vittima.

La Procura ha disposto l’autopsia, che sarà fondamentale per accertare le cause del decesso. Nel frattempo, proseguono gli accertamenti per ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo e verificare eventuali collegamenti con ambienti criminali. Lo riporta foggiatoday.it.