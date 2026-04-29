Edizione n° 6050

BALLON D'ESSAI

PROGETTI GREEN // “Cagliostro”: sequestrati 7,5 milioni di dollari in criptovalute. 6mila i truffati
29 Aprile 2026 - ore  08:46

CALEMBOUR

FOGGIA RIFIUTI // Foggia. Rifiuti organici, il Comune affida a Bioripa: impegno da 49mila euro
27 Aprile 2026 - ore  20:05

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Ex collaboratore di giustizia Antonio Del Nobile trovato morto a Latina

ANTONIO DEL NOBILE Ex collaboratore di giustizia Antonio Del Nobile trovato morto a Latina

A dare l’allarme sono stati i proprietari dell’abitazione, insospettiti dal prolungato silenzio dell’uomo

Fonte image TP24.it (immagine d'archivio)

Fonte image TP24.it (immagine d'archivio)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

Latina, 29 aprile 2026 – È stato trovato senza vita nel suo appartamento nel quartiere Gionchetto, a Latina, Antonio Del Nobile, 56 anni, ex collaboratore di giustizia con un passato legato alla criminalità organizzata foggiana.

A dare l’allarme sono stati i proprietari dell’abitazione, insospettiti dal prolungato silenzio dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che però non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

All’interno dell’appartamento, i carabinieri hanno rinvenuto anche una modica quantità di cocaina, elemento che aggiunge ulteriori interrogativi a una vicenda ancora tutta da chiarire.

Al momento, le cause della morte restano sconosciute. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di un malore improvviso, ma non si escludono altre piste investigative, anche alla luce del passato della vittima.

La Procura ha disposto l’autopsia, che sarà fondamentale per accertare le cause del decesso. Nel frattempo, proseguono gli accertamenti per ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo e verificare eventuali collegamenti con ambienti criminali. Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Pensa a tutta la bellezza ancora rimasta attorno a te e sii felice.” Anna Frank

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO