La Giunta comunale di Foggia ha approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2026-2028, strumento fondamentale per tradurre in operatività gli indirizzi politici contenuti nel bilancio di previsione e nel Documento unico di programmazione.

Con la deliberazione n. 109 del 29 aprile 2026, l’Amministrazione ha definito gli obiettivi gestionali da assegnare ai dirigenti, insieme alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il loro raggiungimento. Il PEG rappresenta infatti il principale strumento di programmazione interna, con cui vengono distribuite responsabilità e competenze tra i vari settori dell’ente.

Il documento ha carattere autorizzatorio, in quanto stabilisce i limiti agli impegni di spesa dei responsabili dei servizi, ma anche valenza organizzativa, distinguendo chiaramente le funzioni di indirizzo politico da quelle di gestione amministrativa. Inoltre, ha natura previsionale e contabile e copre l’intero arco temporale del bilancio.

Tra le principali novità normative richiamate nel provvedimento vi è l’integrazione con il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che accorpa altri strumenti di programmazione, tra cui il piano delle performance. Il PEG mantiene comunque un ruolo centrale nella gestione finanziaria e nel monitoraggio delle attività dell’ente.