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Home // Cronaca // Foggia, beccati i piromani dei cassonetti nel Quartiere Ferrovia: si tratta di due foggiani

QUARTIERE FERROVIA Foggia, beccati i piromani dei cassonetti nel Quartiere Ferrovia: si tratta di due foggiani

Si tratta di una donna di 55 anni e di un uomo, entrambi residenti nel capoluogo dauno. La donna è stata già denunciata all’Autorità giudiziaria

Foggia, beccati i piromani dei cassonetti nel Quartiere Ferrovia: si tratta di due foggiani

Foggia, incendiati tre cassonetti nel quartiere Ferrovia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

Sono stati identificati i presunti responsabili degli incendi che hanno danneggiato diversi cassonetti dei rifiuti nel Quartiere Ferrovia di Foggia nel pomeriggio di domenica 26 aprile. Si tratta di una donna di 55 anni e di un uomo, entrambi residenti nel capoluogo dauno.

Le fiamme hanno interessato più contenitori collocati in varie strade della zona, rendendo necessario l’intervento delle autorità competenti per la messa in sicurezza dell’area e la ricostruzione dei fatti.

Determinante per l’indagine è stato il sistema di videosorveglianza cittadino, che ha permesso alla Polizia Locale di analizzare le immagini e ricostruire con precisione la dinamica degli episodi. Dalle registrazioni sarebbero emerse in modo chiaro le figure dei due presunti autori degli atti vandalici.

La donna è stata già denunciata all’Autorità giudiziaria, mentre proseguono le ricerche dell’uomo, anch’egli identificato, da parte degli agenti della Polizia Locale.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.

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