Sono stati identificati i presunti responsabili degli incendi che hanno danneggiato diversi cassonetti dei rifiuti nel Quartiere Ferrovia di Foggia nel pomeriggio di domenica 26 aprile. Si tratta di una donna di 55 anni e di un uomo, entrambi residenti nel capoluogo dauno.

Le fiamme hanno interessato più contenitori collocati in varie strade della zona, rendendo necessario l’intervento delle autorità competenti per la messa in sicurezza dell’area e la ricostruzione dei fatti.

Determinante per l’indagine è stato il sistema di videosorveglianza cittadino, che ha permesso alla Polizia Locale di analizzare le immagini e ricostruire con precisione la dinamica degli episodi. Dalle registrazioni sarebbero emerse in modo chiaro le figure dei due presunti autori degli atti vandalici.

La donna è stata già denunciata all’Autorità giudiziaria, mentre proseguono le ricerche dell’uomo, anch’egli identificato, da parte degli agenti della Polizia Locale.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.