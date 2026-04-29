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Home // Cronaca // Foggia, lo sfogo choc di un autista TPL: “Sicurezza zero e ipocrisia sulla moschea”

IPOCRISIA MOSCHEA Foggia, lo sfogo choc di un autista TPL: “Sicurezza zero e ipocrisia sulla moschea”

Un autista del trasporto pubblico locale di Foggia interviene con una lunga riflessione su due temi caldi

Foggia, lo sfogo choc di un autista TPL: "Sicurezza zero e ipocrisia sulla moschea"

Moschea - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

Un autista del trasporto pubblico locale di Foggia interviene con una lunga riflessione su due temi caldi: il dibattito sulla possibile costruzione di una moschea e la sicurezza stradale legata a monopattini e biciclette elettriche.

L’uomo, che si definisce cattolico, critica chi collega episodi di criminalità commessi da cittadini stranieri alla presenza di luoghi di culto islamici. “Se ragionassimo così — osserva — dovremmo togliere anche le chiese per i reati commessi da italiani battezzati o pseudo-cattolici”. Secondo l’autista, usare singoli episodi di cronaca come pretesto contro una comunità religiosa significa alimentare discriminazione e ghettizzazione.

Il conducente punta poi l’attenzione sulla sicurezza nelle strade cittadine. Racconta che, durante il proprio turno di lavoro, non avrebbe visto pattuglie fermare o sanzionare ragazzi su monopattini, biciclette elettriche o tradizionali, nonostante — a suo dire — il fenomeno sia evidente e quotidiano.

Da qui la proposta: chiedere un accesso agli atti per verificare quanti controlli, identificazioni, sanzioni e sequestri siano stati realmente effettuati, confrontando i dati ufficiali con quanto riportato dalla stampa locale.

“Continuo a vedere sempre le stesse persone, se non di più, circolare con monopattini e biciclette”, afferma. L’autista teme che, con l’aumento delle temperature e il maggiore afflusso nelle strade, possano verificarsi nuovi incidenti, soprattutto in una città trafficata come Foggia.

Il suo appello è rivolto alle istituzioni e alle forze dell’ordine: servono controlli più concreti, prevenzione reale e maggiore tutela per automobilisti, conducenti di mezzi pubblici e cittadini. “Mi sento disgustato come cittadino e contribuente — conclude — da un lavoro che al momento considero inefficiente”.

A cura di Giovanna Tambo.

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