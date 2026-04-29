Foggia non può più aspettare. È il messaggio netto che arriva dal comunicato congiunto di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, che lanciano un appello forte alla responsabilità politica in un momento definito “drammatico” per la città.

Secondo le due forze politiche, Foggia vive una fase critica segnata da un crescente senso di insicurezza e da una paralisi amministrativa che rischia di aggravare ulteriormente la situazione. “La città è ferita e allo stremo”, si legge nel documento, che sottolinea come non sia più tollerabile alcuna perdita di tempo.

Pd e M5S rivendicano una linea chiara: meno giochi di palazzo e più attenzione ai bisogni concreti dei cittadini, alle prese quotidianamente con servizi carenti e una macchina comunale inefficiente.

Al centro della riflessione c’è la necessità di una leadership forte e condivisa, capace di garantire stabilità e risposte immediate, soprattutto sul fronte della sicurezza, sempre più compromessa dagli ultimi episodi di cronaca. Tra le urgenze indicate spiccano: la delibera sull’area industriale ASI di Incoronata, strategica per attrarre investimenti e creare occupazione; l’introduzione dei cassonetti intelligenti per migliorare la raccolta differenziata e ridurre la TARI; il potenziamento del sistema antincendio del Bosco Incoronata; lo sblocco di eventi culturali e identitari per la città.

Altro nodo cruciale è il futuro dell’ATAF, con la richiesta di una scelta definitiva per garantire continuità e qualità del servizio pubblico. Sul piano urbanistico, Pd e M5S insistono sulla necessità di completare il Piano Urbanistico Generale, puntando sulla rigenerazione urbana e non sul consumo di nuovo suolo. Particolare attenzione viene posta anche all’emergenza abitativa, con numerosi alloggi pubblici ancora inutilizzati.

Il messaggio conclusivo è diretto: basta tatticismi, servono decisioni rapide e concrete. Foggia ha bisogno di risposte, tempi certi e di un governo all’altezza delle sfide

A cura di Giovanna Tambo.