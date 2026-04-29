Foggia, Primo Maggio al Parco San Felice: scattano divieti su vetro, lattine e petardi

In vista della manifestazione musicale del Primo Maggio al Parco San Felice, il Comune di Foggia introduce una serie di misure straordinarie per garantire la sicurezza pubblica e prevenire situazioni di rischio.

L’ordinanza sindacale, valida dalle ore 14 del 1° maggio fino alle 2 del giorno successivo, stabilisce il divieto di introdurre e consumare bevande in contenitori di vetro e lattine nell’area dell’evento e nelle zone limitrofe.

Le bevande potranno essere vendute e consumate esclusivamente in bicchieri di plastica, carta o materiali compostabili, mentre sarà consentito l’ingresso solo con bottiglie di plastica prive di tappo.

Tra le misure previste anche il divieto di introdurre zaini e borse voluminose, oltre al divieto assoluto di utilizzare petardi e spray urticanti, considerati potenzialmente pericolosi per l’incolumità delle persone.

L’evento, che si svolgerà dalle 16 del 1° maggio fino all’una di notte, è stato classificato come a rischio medio in base ai parametri di sicurezza, anche in considerazione dell’elevata affluenza prevista.

Le restrizioni mirano a prevenire incidenti legati alla dispersione di vetro e materiali taglienti, oltre a contenere comportamenti pericolosi o dannosi per l’ordine pubblico.

L’ordinanza prevede sanzioni amministrative da 25 a 500 euro per chi non rispetterà le disposizioni, con possibili conseguenze anche penali nei casi più gravi.

Il provvedimento rientra nelle misure di safety e security adottate per le manifestazioni pubbliche, con l’obiettivo di garantire lo svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza per cittadini e partecipanti.

Il controllo sul rispetto delle regole sarà affidato alla Polizia Locale, con il supporto delle altre forze dell’ordine.