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MACROAREE FOGGIA Foggia. Via libera ai cassonetti intelligenti: la città si divide in due macroaree

Il piano, inserito nel più ampio programma finanziato dal PNRR per la meccanizzazione della raccolta, prevede l’introduzione dei nuovi dispositivi nella macroarea A

Foggia. Via libera ai cassonetti intelligenti: la città si divide in due macroaree

Foggia. Via libera ai cassonetti intelligenti: la città si divide in due macroaree

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

Foggia compie un nuovo passo verso la modernizzazione del servizio di raccolta rifiuti. La Giunta comunale ha approvato la dislocazione dei cassonetti intelligenti sul territorio urbano, definendo due macroaree operative con l’obiettivo di migliorare l’efficienza della raccolta differenziata e ottimizzare il servizio di igiene urbana.

Il piano, inserito nel più ampio programma finanziato dal PNRR per la meccanizzazione della raccolta, prevede l’introduzione dei nuovi dispositivi nella macroarea A, dove i cittadini potranno conferire le principali frazioni di rifiuto – organico, indifferenziato, plastica, carta e vetro – attraverso sistemi digitalizzati e controllati.

Diverso l’approccio per la macroarea B, che resta in una fase di studio: qui si punta a una futura estensione del porta a porta, mantenendo nel frattempo i cassonetti stradali, opportunamente revisionati o sostituiti.

Il progetto nasce dal lavoro congiunto tra Amministrazione comunale, A.M.I.U. Puglia, Direzione dell’esecuzione del contratto e Area Ambiente, che hanno definito la mappa delle postazioni e le modalità operative. Nei prossimi giorni sarà predisposto il cronoprogramma esecutivo: distribuzione delle tessere, attivazione degli account, modalità di conferimento e campagna informativa rivolta ai cittadini.

Le regole definitive saranno stabilite con un’ordinanza sindacale, mentre partirà una fase transitoria per accompagnare utenti e attività verso il nuovo sistema.

«L’obiettivo – ha spiegato l’assessora all’Ambiente Lucia Aprile – è guidare la città verso un modello più moderno, ordinato ed efficiente, calibrato sulle diverse esigenze del territorio».

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