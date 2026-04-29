Foggia, vita dura per gli incivili: telecamere e fototrappole documentano oltre 3.500 abbandoni di rifiuti in otto mesi

Controlli serrati e tecnologia al servizio della legalità ambientale a Foggia, dove in meno di otto mesi le postazioni “Multivideo” Trappola hanno registrato 3.597 episodi di abbandono illecito di rifiuti.

Nel dettaglio, i dati evidenziano 1.548 abbandoni effettuati a mano, senza l’uso di veicoli, 1.798 casi con mezzi identificati tramite targa e 221 episodi con veicoli non riconoscibili. Particolarmente rilevante il fenomeno degli abbandoni a piedi, che avvengono spesso nei quartieri in cui vivono gli stessi responsabili, contribuendo direttamente al degrado urbano.

L’Amministrazione comunale ha ribadito con fermezza che «l’abbandono illecito di rifiuti non è una semplice irregolarità, ma una condotta sanzionabile secondo la normativa vigente, con conseguenze che possono arrivare anche al penale nei casi più gravi.»

Sul fronte economico, considerando una sanzione media di 100 euro per ogni violazione con veicolo identificato, il valore potenziale delle multe supera i 179mila euro.

Intanto, le telecamere hanno consentito di individuare i responsabili di una serie di incendi ai cassonetti nel quartiere Ferrovia. Si tratta di una donna di 55 anni e di un uomo, entrambi foggiani. Le fiamme hanno danneggiato diversi contenitori, rendendo necessario l’intervento delle autorità.

Determinante è stato il sistema di videosorveglianza, che ha permesso alla Polizia Locale di ricostruire con precisione la dinamica degli episodi e identificare i responsabili. La donna è già stata denunciata all’Autorità giudiziaria, mentre sono ancora in corso le ricerche dell’uomo, anch’egli riconosciuto grazie alle immagini.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.