Edizione n° 6051

BALLON D'ESSAI

PROGETTI GREEN // “Cagliostro”: sequestrati 7,5 milioni di dollari in criptovalute. 6mila i truffati
29 Aprile 2026 - ore  08:46

CALEMBOUR

NESSY GUERRA // Condannata per adulterio in Egitto, rischia di perdere la figlia. Nessy Guerra: «Ho paura. Aiutatemi»
29 Aprile 2026 - ore  13:00

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, vita dura per gli incivili: telecamere e fototrappole documentano oltre 3.500 abbandoni di rifiuti in otto mesi

ABBANDONI RIFIUTI Foggia, vita dura per gli incivili: telecamere e fototrappole documentano oltre 3.500 abbandoni di rifiuti in otto mesi

1.548 abbandoni effettuati a mano, senza l’uso di veicoli, 1.798 casi con mezzi identificati tramite targa e 221 episodi con veicoli non riconoscibili

Foggia, vita dura per gli incivili: telecamere e fototrappole documentano oltre 3.500 abbandoni di rifiuti in otto mesi

Fototrappole a Foggia - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

Controlli serrati e tecnologia al servizio della legalità ambientale a Foggia, dove in meno di otto mesi le postazioni “Multivideo” Trappola hanno registrato 3.597 episodi di abbandono illecito di rifiuti.

Nel dettaglio, i dati evidenziano 1.548 abbandoni effettuati a mano, senza l’uso di veicoli, 1.798 casi con mezzi identificati tramite targa e 221 episodi con veicoli non riconoscibili. Particolarmente rilevante il fenomeno degli abbandoni a piedi, che avvengono spesso nei quartieri in cui vivono gli stessi responsabili, contribuendo direttamente al degrado urbano.

L’Amministrazione comunale ha ribadito con fermezza che «l’abbandono illecito di rifiuti non è una semplice irregolarità, ma una condotta sanzionabile secondo la normativa vigente, con conseguenze che possono arrivare anche al penale nei casi più gravi.»

Sul fronte economico, considerando una sanzione media di 100 euro per ogni violazione con veicolo identificato, il valore potenziale delle multe supera i 179mila euro.

Intanto, le telecamere hanno consentito di individuare i responsabili di una serie di incendi ai cassonetti nel quartiere Ferrovia. Si tratta di una donna di 55 anni e di un uomo, entrambi foggiani. Le fiamme hanno danneggiato diversi contenitori, rendendo necessario l’intervento delle autorità.

Determinante è stato il sistema di videosorveglianza, che ha permesso alla Polizia Locale di ricostruire con precisione la dinamica degli episodi e identificare i responsabili. La donna è già stata denunciata all’Autorità giudiziaria, mentre sono ancora in corso le ricerche dell’uomo, anch’egli riconosciuto grazie alle immagini.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Pensa a tutta la bellezza ancora rimasta attorno a te e sii felice.” Anna Frank

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO