Il Calcio Foggia 1920 resterà in amministrazione giudiziaria almeno fino al 30 luglio 2026. La decisione è stata presa dal Tribunale di Bari al termine dell’udienza che ha visto la partecipazione del procuratore della Repubblica Roberto Rossi, dell’amministratore giudiziario Vincenzo Vito Chionna, dei soci Gennaro Casillo e Giuseppe De Vitto e del legale del club Roberto De Rossi.

La società rossonera, retrocesso in Serie D dopo la sconfitta per 1-3 contro la Salernitana, si trova sotto amministrazione giudiziaria dal maggio 2025. Il provvedimento era stato disposto nell’ambito di un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia su presunte estorsioni di stampo mafioso ai danni dell’ex proprietario Nicola Canonico e di alcuni dirigenti.

La proroga, inizialmente prevista fino alla fine di maggio, è stata concessa dalla terza sezione del Tribunale – misure di prevenzione – con l’obiettivo di «implementare la parte speciale del modello organizzativo» del club.

È già fissata una nuova udienza per il 24 giugno, durante la quale si valuterà se estendere ulteriormente il periodo di amministrazione. La Procura aveva richiesto una proroga più ampia, compresa tra sei mesi e un anno.

Lo riporta rainews.it.