Edizione n° 6050

BALLON D'ESSAI

PROGETTI GREEN // “Cagliostro”: sequestrati 7,5 milioni di dollari in criptovalute. 6mila i truffati
29 Aprile 2026 - ore  08:46

CALEMBOUR

FOGGIA RIFIUTI // Foggia. Rifiuti organici, il Comune affida a Bioripa: impegno da 49mila euro
27 Aprile 2026 - ore  20:05

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Il santone in arrivo a ‘Monte Sacro’ si difende: “Non sono qui per ferire o abusare di nessuno”

FERIRE ABUSARE Il santone in arrivo a ‘Monte Sacro’ si difende: “Non sono qui per ferire o abusare di nessuno”

L’uomo sostiene che tutti i rapporti siano avvenuti tra adulti consapevoli e consenzienti, mettendo in discussione le accuse di manipolazione

Il santone in arrivo a 'Monte Sacro' si difende: "Non sono qui per ferire o abusare di nessuno"

Il santone in arrivo a 'Monte Sacro' si difende: "Non sono qui per ferire o abusare di nessuno" - Fonte Immagine: mediasetinfinity.mediaset.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Aprile 2026
Gargano // Manfredonia //

Tiene banco nel Gargano la vicenda di un uomo finito al centro delle polemiche per presunte pratiche di manipolazione nella sfera sessuale. Definito da alcuni un “santone”, il diretto interessato ha scelto di intervenire pubblicamente, anche durante la trasmissione televisiva Dentro la Notizia, per chiarire la propria posizione.

L’uomo respinge con decisione le accuse e prende le distanze dalle etichette che gli sono state attribuite: «Non sono un santone né un messia – ha dichiarato – e non sono qui per ferire o abusare di nessuno». Secondo la sua versione, quanto raccontato sarebbe stato distorto e non corrispondente alla realtà, tanto da precisare: «Si parla di orge o scambi di coppia, ma non corrisponde alla realtà».

Al centro della difesa viene posto il tema del consenso. L’uomo sostiene che tutti i rapporti siano avvenuti tra adulti consapevoli e consenzienti, mettendo in discussione le accuse di manipolazione: «Se una persona è adulta ed esperta, come si può parlare di manipolazione?». E aggiunge: «In caso di violenza, la prima cosa da fare è rivolgersi alle autorità».

L’intervista al santone di ‘Monte Sacro’

Nonostante queste dichiarazioni, la vicenda continua a generare forte dibattito pubblico, anche alla luce di alcune testimonianze che ipotizzano possibili dinamiche di pressione psicologica, difficili da accertare ma al centro delle contestazioni.

L’uomo rivendica infine la natura privata delle sue relazioni: «La sessualità fa parte della mia vita privata, condivisa con altre persone in modo naturale», concludendo con una provocazione: «Provate a vivere la mia esperienza prima di giudicare».

Il caso resta aperto e sotto attenzione mediatica, mentre si attendono eventuali sviluppi sul piano giudiziario.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Pensa a tutta la bellezza ancora rimasta attorno a te e sii felice.” Anna Frank

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO