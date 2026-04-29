Il santone in arrivo a 'Monte Sacro' si difende: "Non sono qui per ferire o abusare di nessuno"

Tiene banco nel Gargano la vicenda di un uomo finito al centro delle polemiche per presunte pratiche di manipolazione nella sfera sessuale. Definito da alcuni un “santone”, il diretto interessato ha scelto di intervenire pubblicamente, anche durante la trasmissione televisiva Dentro la Notizia, per chiarire la propria posizione.

L’uomo respinge con decisione le accuse e prende le distanze dalle etichette che gli sono state attribuite: «Non sono un santone né un messia – ha dichiarato – e non sono qui per ferire o abusare di nessuno». Secondo la sua versione, quanto raccontato sarebbe stato distorto e non corrispondente alla realtà, tanto da precisare: «Si parla di orge o scambi di coppia, ma non corrisponde alla realtà».

Al centro della difesa viene posto il tema del consenso. L’uomo sostiene che tutti i rapporti siano avvenuti tra adulti consapevoli e consenzienti, mettendo in discussione le accuse di manipolazione: «Se una persona è adulta ed esperta, come si può parlare di manipolazione?». E aggiunge: «In caso di violenza, la prima cosa da fare è rivolgersi alle autorità».

L’intervista al santone di ‘Monte Sacro’

Nonostante queste dichiarazioni, la vicenda continua a generare forte dibattito pubblico, anche alla luce di alcune testimonianze che ipotizzano possibili dinamiche di pressione psicologica, difficili da accertare ma al centro delle contestazioni.

L’uomo rivendica infine la natura privata delle sue relazioni: «La sessualità fa parte della mia vita privata, condivisa con altre persone in modo naturale», concludendo con una provocazione: «Provate a vivere la mia esperienza prima di giudicare».

Il caso resta aperto e sotto attenzione mediatica, mentre si attendono eventuali sviluppi sul piano giudiziario.