Edizione n° 6051

BALLON D'ESSAI

PROGETTI GREEN // “Cagliostro”: sequestrati 7,5 milioni di dollari in criptovalute. 6mila i truffati
29 Aprile 2026 - ore  08:46

CALEMBOUR

NESSY GUERRA // Condannata per adulterio in Egitto, rischia di perdere la figlia. Nessy Guerra: «Ho paura. Aiutatemi»
29 Aprile 2026 - ore  13:00

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Incoronata, avanti sull’ampliamento dell’area industriale: la Giunta propone la variante urbanistica

INCORONATA ASI Incoronata, avanti sull’ampliamento dell’area industriale: la Giunta propone la variante urbanistica

Prosegue l’iter per l’ampliamento dell’agglomerato industriale ASI di Incoronata

foggia dall'alto- foggia il Comune

foggia dall'alto- foggia il Comune

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
29 Aprile 2026
Foggia // Politica //

Foggia – Prosegue l’iter per l’ampliamento dell’agglomerato industriale ASI di Incoronata. La Giunta comunale ha approvato la proposta di variante urbanistica da sottoporre al Consiglio, passaggio decisivo per lo sviluppo produttivo dell’area.

Il piano, elaborato dal Consorzio ASI, mira ad adeguare e potenziare una delle principali zone industriali del territorio, intervenendo sia sotto il profilo urbanistico sia ambientale. La variante si inserisce nel quadro normativo regionale e nazionale e rappresenta un passaggio strategico per attrarre nuovi investimenti.

L’iter amministrativo è già avanzato: negli scorsi mesi sono stati avviati i procedimenti di valutazione ambientale (VAS) e sono stati acquisiti i pareri degli enti competenti. La Regione Puglia ha espresso parere favorevole, con alcune prescrizioni relative alla distribuzione degli spazi tra insediamenti produttivi, aree verdi e parcheggi.

Il progetto prevede una riorganizzazione complessiva dell’area, con attenzione agli standard urbanistici e alla sostenibilità, elementi ormai centrali nelle politiche di sviluppo industriale. Tra le indicazioni, anche la valorizzazione delle aree a verde lungo la viabilità principale.

Con la delibera, la Giunta prende atto della proposta e la trasmette al Consiglio comunale per l’adozione definitiva, passaggio necessario per rendere operativa la variante.

Si tratta di un intervento che potrebbe avere ricadute importanti sul tessuto economico locale, favorendo l’insediamento di nuove imprese e il rafforzamento di quelle già presenti.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Pensa a tutta la bellezza ancora rimasta attorno a te e sii felice.” Anna Frank

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO