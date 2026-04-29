Foggia – Prosegue l’iter per l’ampliamento dell’agglomerato industriale ASI di Incoronata. La Giunta comunale ha approvato la proposta di variante urbanistica da sottoporre al Consiglio, passaggio decisivo per lo sviluppo produttivo dell’area.

Il piano, elaborato dal Consorzio ASI, mira ad adeguare e potenziare una delle principali zone industriali del territorio, intervenendo sia sotto il profilo urbanistico sia ambientale. La variante si inserisce nel quadro normativo regionale e nazionale e rappresenta un passaggio strategico per attrarre nuovi investimenti.

L’iter amministrativo è già avanzato: negli scorsi mesi sono stati avviati i procedimenti di valutazione ambientale (VAS) e sono stati acquisiti i pareri degli enti competenti. La Regione Puglia ha espresso parere favorevole, con alcune prescrizioni relative alla distribuzione degli spazi tra insediamenti produttivi, aree verdi e parcheggi.

Il progetto prevede una riorganizzazione complessiva dell’area, con attenzione agli standard urbanistici e alla sostenibilità, elementi ormai centrali nelle politiche di sviluppo industriale. Tra le indicazioni, anche la valorizzazione delle aree a verde lungo la viabilità principale.

Con la delibera, la Giunta prende atto della proposta e la trasmette al Consiglio comunale per l’adozione definitiva, passaggio necessario per rendere operativa la variante.

Si tratta di un intervento che potrebbe avere ricadute importanti sul tessuto economico locale, favorendo l’insediamento di nuove imprese e il rafforzamento di quelle già presenti.