Edizione n° 6051

BALLON D'ESSAI

PROGETTI GREEN // “Cagliostro”: sequestrati 7,5 milioni di dollari in criptovalute. 6mila i truffati
29 Aprile 2026 - ore  08:46

CALEMBOUR

NESSY GUERRA // Condannata per adulterio in Egitto, rischia di perdere la figlia. Nessy Guerra: «Ho paura. Aiutatemi»
29 Aprile 2026 - ore  13:00

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // L’onorevole Gatta replica alle dichiarazioni dell’ex deputato: “Che brutta cosa!”

"CHE BRUTTA COSA!" L’onorevole Gatta replica alle dichiarazioni dell’ex deputato: “Che brutta cosa!”

Ci sono comportamenti e linguaggi che qualificano chi li adopera”, afferma Gatta

Viabilità in Capitanata, Gatta: “Dal MIT 35 milioni per la SP 109 Lucera–San Severo”

On. Giandiego Gatta

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

L’onorevole Giandiego Gatta – membro della 13^ Commissione Agricoltura della Camera, e Vicepresidente della Giunta delle elezioni, replica alle dichiarazioni dell’ex deputato Antonio Tasso, definendo “ineleganti” alcuni toni utilizzati nel confronto politico (tra l’altro: “abbiamo un deputato a Roma?”,ndr).

“Ci sono comportamenti e linguaggi che qualificano chi li adopera”, afferma Gatta, sottolineando come le critiche ricevute sembrerebbero, a suo avviso, dettate anche da “astio personale” legato alla competizione elettorale del 2022.

Gatta rivendica la propria posizione politica, ricordando che essa sarebbe già stata chiarita nel comunicato diffuso da Forza Italia lo scorso 13 aprile. “Non mi interessano le polemiche sterili — aggiunge — preferisco far parlare i fatti e le iniziative”.

L’onorevole Gatta conclude annunciando che, al termine del mandato, renderà conto ai cittadini del lavoro svolto: “Saranno loro a giudicare il mio operato, come avviene in democrazia”.

TESTO INTEGRALE

“Che brutta cosa …!

Ci sono comportamenti e linguaggi ineleganti che (de)qualificano chi li adopera. Se poi l’autore è un ex deputato. -per giunta sconfitto alle elezioni del 2022, quindi probabilmente animato da astio personale- dispiace, non per l’aspetto umano, chè ognuno è libero di caratterizzarsi come crede, ma per l’assoluta ignoranza delle dinamiche e delle competenze istituzionali, in questo caso non parlamentari. La posizione politica del sottoscritto, se l’ex deputato si fosse preso la briga di leggere -ma evidentemente non è avvezzo allo studio e all’approfondimento- sul tema dei migranti, è stata sintetizzata nel comunicato del suo partito, Forza Italia, pubblicato e diramato in data 13 aprile scorso.
Non mi interessano le polemiche, soprattutto se sterili, faccio parlare i fatti e le iniziative. Alla fine del mio mandato renderò tutti i cittadini informati del mio operato, e saranno i cittadini a giudicare se io abbia ben lavorato o no, com’è in democrazia, non chi evidentemente fa fatica a metabolizzare la propria sconfitta”.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Pensa a tutta la bellezza ancora rimasta attorno a te e sii felice.” Anna Frank

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO