L’onorevole Giandiego Gatta – membro della 13^ Commissione Agricoltura della Camera, e Vicepresidente della Giunta delle elezioni, replica alle dichiarazioni dell’ex deputato Antonio Tasso, definendo “ineleganti” alcuni toni utilizzati nel confronto politico (tra l’altro: “abbiamo un deputato a Roma?”,ndr).

“Ci sono comportamenti e linguaggi che qualificano chi li adopera”, afferma Gatta, sottolineando come le critiche ricevute sembrerebbero, a suo avviso, dettate anche da “astio personale” legato alla competizione elettorale del 2022.

Gatta rivendica la propria posizione politica, ricordando che essa sarebbe già stata chiarita nel comunicato diffuso da Forza Italia lo scorso 13 aprile. “Non mi interessano le polemiche sterili — aggiunge — preferisco far parlare i fatti e le iniziative”.

L’onorevole Gatta conclude annunciando che, al termine del mandato, renderà conto ai cittadini del lavoro svolto: “Saranno loro a giudicare il mio operato, come avviene in democrazia”.

TESTO INTEGRALE

“Che brutta cosa …!

Ci sono comportamenti e linguaggi ineleganti che (de)qualificano chi li adopera. Se poi l’autore è un ex deputato. -per giunta sconfitto alle elezioni del 2022, quindi probabilmente animato da astio personale- dispiace, non per l’aspetto umano, chè ognuno è libero di caratterizzarsi come crede, ma per l’assoluta ignoranza delle dinamiche e delle competenze istituzionali, in questo caso non parlamentari. La posizione politica del sottoscritto, se l’ex deputato si fosse preso la briga di leggere -ma evidentemente non è avvezzo allo studio e all’approfondimento- sul tema dei migranti, è stata sintetizzata nel comunicato del suo partito, Forza Italia, pubblicato e diramato in data 13 aprile scorso.

Non mi interessano le polemiche, soprattutto se sterili, faccio parlare i fatti e le iniziative. Alla fine del mio mandato renderò tutti i cittadini informati del mio operato, e saranno i cittadini a giudicare se io abbia ben lavorato o no, com’è in democrazia, non chi evidentemente fa fatica a metabolizzare la propria sconfitta”.