L’europarlamentare Mario Furore è stato confermato coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle a Foggia, nell’ambito della nuova squadra di coordinatori regionali e provinciali designata dal presidente Giuseppe Conte e approvata dal Consiglio nazionale dopo la consultazione dei gruppi territoriali.

La riconferma arriva, secondo lo stesso Furore, dopo una richiesta diretta del leader del Movimento: «È una scelta che arriva dopo una richiesta diretta del presidente Giuseppe Conte di restare in gioco, al suo fianco», ha spiegato, sottolineando come inizialmente fosse intenzionato a lasciare l’incarico. «Da tempo pensavo di fermarmi e lasciare il mio ruolo ad altri», ha aggiunto, precisando di aver cambiato idea solo dopo un confronto con Conte.

Il coordinatore parla di una decisione maturata tra riflessioni personali e responsabilità politiche: «Non ho mai vissuto i ruoli come qualcosa a cui aggrapparsi e faccio del principio di rotazione un principio cardine». Allo stesso tempo riconosce la fase delicata del Movimento e la necessità di continuità organizzativa: «Ho accettato per amore del territorio e del Movimento 5 Stelle, in una fase tutt’altro che semplice per la Capitanata».

Furore ammette anche le difficoltà legate al doppio ruolo tra Parlamento europeo e attività sul territorio: «Negli ultimi mesi non sono mancate difficoltà, amarezze e momenti in cui sarebbe stato più facile far saltare tutto». Ringrazia inoltre i gruppi locali di Foggia, Cerignola, Manfredonia e San Giovanni Rotondo per il sostegno ricevuto in fase di nomina.

Guardando alle dinamiche politiche locali, l’europarlamentare interviene anche sul caso Foggia, sottolineando la necessità di affrontare le criticità: «C’è un malcontento che va ascoltato e affrontato con serietà», afferma, chiedendo maggiore efficacia amministrativa e equilibrio politico. L’obiettivo, aggiunge, non deve essere la gestione delle posizioni ma la capacità decisionale: «Non per le poltrone, ma per permetterci di essere più celeri nelle decisioni che la città si aspetta».

Infine, un richiamo alla responsabilità politica generale: «Fare politica significa assumersi responsabilità – afferma Furore», auspicando che anche gli altri livelli istituzionali agiscano con coerenza per non indebolire il cosiddetto campo largo progressista.

Lo riporta foggiatoday.it.