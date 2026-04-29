Edizione n° 6050

BALLON D'ESSAI

PROGETTI GREEN // “Cagliostro”: sequestrati 7,5 milioni di dollari in criptovalute. 6mila i truffati
29 Aprile 2026 - ore  08:46

CALEMBOUR

FOGGIA RIFIUTI // Foggia. Rifiuti organici, il Comune affida a Bioripa: impegno da 49mila euro
27 Aprile 2026 - ore  20:05

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // M5S Foggia, Furore confermato coordinatore provinciale: “Me lo ha chiesto Conte, ero pronto a lasciare”

CONTE LASCIARE M5S Foggia, Furore confermato coordinatore provinciale: “Me lo ha chiesto Conte, ero pronto a lasciare”

«È una scelta che arriva dopo una richiesta diretta del presidente Giuseppe Conte di restare in gioco, al suo fianco»

M5S Foggia, Furore confermato coordinatore provinciale: “Me lo ha chiesto Conte, ero pronto a lasciare”

Mario Furore e Giuseppe Conte - Fonte Immagine: mariofurore.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Aprile 2026
Foggia // Politica //

L’europarlamentare Mario Furore è stato confermato coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle a Foggia, nell’ambito della nuova squadra di coordinatori regionali e provinciali designata dal presidente Giuseppe Conte e approvata dal Consiglio nazionale dopo la consultazione dei gruppi territoriali.

La riconferma arriva, secondo lo stesso Furore, dopo una richiesta diretta del leader del Movimento: «È una scelta che arriva dopo una richiesta diretta del presidente Giuseppe Conte di restare in gioco, al suo fianco», ha spiegato, sottolineando come inizialmente fosse intenzionato a lasciare l’incarico. «Da tempo pensavo di fermarmi e lasciare il mio ruolo ad altri», ha aggiunto, precisando di aver cambiato idea solo dopo un confronto con Conte.

Il coordinatore parla di una decisione maturata tra riflessioni personali e responsabilità politiche: «Non ho mai vissuto i ruoli come qualcosa a cui aggrapparsi e faccio del principio di rotazione un principio cardine». Allo stesso tempo riconosce la fase delicata del Movimento e la necessità di continuità organizzativa: «Ho accettato per amore del territorio e del Movimento 5 Stelle, in una fase tutt’altro che semplice per la Capitanata».

Furore ammette anche le difficoltà legate al doppio ruolo tra Parlamento europeo e attività sul territorio: «Negli ultimi mesi non sono mancate difficoltà, amarezze e momenti in cui sarebbe stato più facile far saltare tutto». Ringrazia inoltre i gruppi locali di Foggia, Cerignola, Manfredonia e San Giovanni Rotondo per il sostegno ricevuto in fase di nomina.

Guardando alle dinamiche politiche locali, l’europarlamentare interviene anche sul caso Foggia, sottolineando la necessità di affrontare le criticità: «C’è un malcontento che va ascoltato e affrontato con serietà», afferma, chiedendo maggiore efficacia amministrativa e equilibrio politico. L’obiettivo, aggiunge, non deve essere la gestione delle posizioni ma la capacità decisionale: «Non per le poltrone, ma per permetterci di essere più celeri nelle decisioni che la città si aspetta».

Infine, un richiamo alla responsabilità politica generale: «Fare politica significa assumersi responsabilità – afferma Furore», auspicando che anche gli altri livelli istituzionali agiscano con coerenza per non indebolire il cosiddetto campo largo progressista.

Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Pensa a tutta la bellezza ancora rimasta attorno a te e sii felice.” Anna Frank

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO