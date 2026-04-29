Edizione n° 6050

BALLON D'ESSAI

PROGETTI GREEN // “Cagliostro”: sequestrati 7,5 milioni di dollari in criptovalute. 6mila i truffati
29 Aprile 2026 - ore  08:46

CALEMBOUR

FOGGIA RIFIUTI // Foggia. Rifiuti organici, il Comune affida a Bioripa: impegno da 49mila euro
27 Aprile 2026 - ore  20:05

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, ASD Club Karate H. Shirai. Gambuto: “Un percorso condiviso fatto di passione e valori autentici”

VALORI AUTENTICI Manfredonia, ASD Club Karate H. Shirai. Gambuto: “Un percorso condiviso fatto di passione e valori autentici”

Un messaggio di riconoscenza e bilancio umano e sportivo arriva dal Maestro Nicola Gambuto dell’ASD Club Karate H. Shirai

Manfredonia, ASD Club Karate H. Shirai. Gambuto: “Un percorso condiviso fatto di passione e valori autentici”

Manfredonia, ASD Club Karate H. Shirai. Gambuto: “Un percorso condiviso fatto di passione e valori autentici”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Aprile 2026
Manfredonia // Sport //

Un messaggio di riconoscenza e bilancio umano e sportivo arriva dal Maestro Nicola Gambuto dell’ASD Club Karate H. Shirai, che ha voluto ringraziare la dirigenza, lo staff tecnico e le istituzioni per il lavoro svolto negli anni all’interno dell’associazione.

Al centro delle sue parole la Presidente Immacolata Brigida, definita figura chiave del percorso societario. Gambuto evidenzia «il costante supporto, la fiducia e la passione con cui guida la nostra associazione», sottolineando il ruolo centrale della presidenza nella crescita del club.

Il Maestro ha poi rivolto un ringraziamento allo staff tecnico composto dal Maestro benemerito Mauro Lagattolla, dal Maestro Attilio Barbone e dal Maestro Pasquale Guerra, riconoscendone dedizione, professionalità e spirito di squadra, elementi considerati fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi sportivi.

Nel suo intervento viene inoltre richiamato il valore della formazione federale, con il riferimento all’appartenenza alla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM), che garantisce standard tecnici e aggiornamento costante per i tecnici del settore.

Spazio anche al ringraziamento istituzionale al Comune di Monte Sant’Angelo, definito un sostegno importante per l’attività sportiva locale e per la promozione dei giovani, in un percorso che si sviluppa da oltre 50 anni di attività sul territorio.

Gambuto inquadra infine il lavoro dell’associazione come un progetto collettivo, costruito nel tempo su sacrifici, passione e valori condivisi, che permette oggi alla realtà sportiva di guardare al futuro con continuità e determinazione.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Pensa a tutta la bellezza ancora rimasta attorno a te e sii felice.” Anna Frank

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO