Manfredonia, ASD Club Karate H. Shirai. Gambuto: “Un percorso condiviso fatto di passione e valori autentici”

Un messaggio di riconoscenza e bilancio umano e sportivo arriva dal Maestro Nicola Gambuto dell’ASD Club Karate H. Shirai, che ha voluto ringraziare la dirigenza, lo staff tecnico e le istituzioni per il lavoro svolto negli anni all’interno dell’associazione.

Al centro delle sue parole la Presidente Immacolata Brigida, definita figura chiave del percorso societario. Gambuto evidenzia «il costante supporto, la fiducia e la passione con cui guida la nostra associazione», sottolineando il ruolo centrale della presidenza nella crescita del club.

Il Maestro ha poi rivolto un ringraziamento allo staff tecnico composto dal Maestro benemerito Mauro Lagattolla, dal Maestro Attilio Barbone e dal Maestro Pasquale Guerra, riconoscendone dedizione, professionalità e spirito di squadra, elementi considerati fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi sportivi.

Nel suo intervento viene inoltre richiamato il valore della formazione federale, con il riferimento all’appartenenza alla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM), che garantisce standard tecnici e aggiornamento costante per i tecnici del settore.

Spazio anche al ringraziamento istituzionale al Comune di Monte Sant’Angelo, definito un sostegno importante per l’attività sportiva locale e per la promozione dei giovani, in un percorso che si sviluppa da oltre 50 anni di attività sul territorio.

Gambuto inquadra infine il lavoro dell’associazione come un progetto collettivo, costruito nel tempo su sacrifici, passione e valori condivisi, che permette oggi alla realtà sportiva di guardare al futuro con continuità e determinazione.