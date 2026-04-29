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Home // Manfredonia // Manfredonia, bagarre in Consiglio sul caso migranti. Negato l’intervento a Marasco: “Lesa la democrazia”

MARASCO MIGRANTI Manfredonia, bagarre in Consiglio sul caso migranti. Negato l’intervento a Marasco: “Lesa la democrazia”

"Nonostante la mia presenza costante in tutte le precedenti sedute consiliari, oggi mi è stata negata la parola"

Manfredonia, bagarre in Consiglio sul caso migranti. Negato l’intervento a Marasco: “Lesa la democrazia”

Manfredonia, bagarre in Consiglio sul caso migranti. Negato l’intervento a Marasco: “Lesa la democrazia”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

Gravissimo episodio oggi in Consiglio Comunale a Manfredonia. Al sottoscritto Giuseppe Marasco, Consigliere Comunale del Gruppo Misto, è stato impedito dal Presidente del Consiglio di intervenire nel dibattito seguito al discorso del Sindaco sui richiedenti asilo politico giunti in città.

“Nonostante la mia presenza costante in tutte le precedenti sedute consiliari, oggi mi è stata negata la parola. La motivazione addotta dal Presidente del Consiglio fa riferimento al Regolamento Comunale: “per il Gruppo Misto è previsto un solo intervento” e, essendo già intervenuta una collega, il mio diritto di parola sarebbe decaduto.

Ritengo questa interpretazione una forzatura grave e inaccettabile. È la prima volta che mi viene impedito di esercitare il ruolo per cui sono stato eletto dai cittadini di Manfredonia. Su un tema delicato come l’accoglienza dei migranti, che ha visto centinaia di cittadini presenti in aula manifestare preoccupazione e rabbia, silenziare un rappresentante eletto dal popolo sovrano è un atto che lede la democrazia.”

1 commenti su "Manfredonia, bagarre in Consiglio sul caso migranti. Negato l’intervento a Marasco: “Lesa la democrazia”"

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