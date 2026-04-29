MANFREDONIA – Un episodio di furto si è verificato nella giornata di ieri in via Gargano, presso il negozio “Ali Casalinghi”, attività ben conosciuta in città per la vendita di articoli per la casa e decorazioni.



Secondo quanto riferito dal titolare, ignoti avrebbero sottratto una pianta esposta all’esterno dell’esercizio commerciale. Un gesto che ha suscitato amarezza, soprattutto considerando il valore non solo economico ma anche decorativo dell’oggetto.

Il proprietario ha deciso di rivolgere un appello diretto all’autore del furto, invitandolo a restituire quanto sottratto: “Chi ha preso la pianta è invitato gentilmente a riportarla. In caso contrario saremo costretti a procedere con denuncia”.

Non è escluso che la zona, essendo centrale e frequentata, possa aver registrato l’accaduto tramite sistemi di videosorveglianza, elemento che potrebbe aiutare nell’identificazione del responsabile.

A cura di Michele Solatia.