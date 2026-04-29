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Home // Cronaca // Manfredonia, furto di una pianta da “Ali Casalinghi”: appello del titolare: “Restituire o ci sarà denuncia”

RESTITUIRE DENUNCIA Manfredonia, furto di una pianta da “Ali Casalinghi”: appello del titolare: “Restituire o ci sarà denuncia”

Un episodio di furto si è verificato nella giornata di ieri in via Gargano, presso il negozio “Ali Casalinghi”

Manfredonia, furto di una pianta da “Ali Casalinghi” in via Gargano: appello del titolare: "Restituire o ci sarà denuncia

Manfredonia, furto di una pianta da “Ali Casalinghi” in via Gargano: appello del titolare: "Restituire o ci sarà denuncia

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
29 Aprile 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Un episodio di furto si è verificato nella giornata di ieri in via Gargano, presso il negozio “Ali Casalinghi”, attività ben conosciuta in città per la vendita di articoli per la casa e decorazioni.

Manfredonia, furto di una pianta da “Ali Casalinghi” in via Gargano: appello del titolare: "Restituire o ci sarà denuncia
Manfredonia, furto di una pianta da “Ali Casalinghi” in via Gargano: appello del titolare: “Restituire o ci sarà denuncia


Secondo quanto riferito dal titolare, ignoti avrebbero sottratto una pianta esposta all’esterno dell’esercizio commerciale. Un gesto che ha suscitato amarezza, soprattutto considerando il valore non solo economico ma anche decorativo dell’oggetto.

Il proprietario ha deciso di rivolgere un appello diretto all’autore del furto, invitandolo a restituire quanto sottratto: “Chi ha preso la pianta è invitato gentilmente a riportarla. In caso contrario saremo costretti a procedere con denuncia”.

Manfredonia, furto di una pianta da “Ali Casalinghi” in via Gargano: appello del titolare: “Restituire o ci sarà denuncia

Non è escluso che la zona, essendo centrale e frequentata, possa aver registrato l’accaduto tramite sistemi di videosorveglianza, elemento che potrebbe aiutare nell’identificazione del responsabile.

A cura di Michele Solatia.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

1 commenti su "Manfredonia, furto di una pianta da “Ali Casalinghi”: appello del titolare: “Restituire o ci sarà denuncia”"

  1. Buongiorno, volevo sapere se il proprietario ha l’autorizzazione per il posizionamento delle piante sul ciglio della strada. Il furto è sempre da condannare.
    Grazie

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