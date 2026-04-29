Provvedimenti pesanti per il Manfredonia Calcio 1932 dopo l’ultimo turno di campionato. Il Giudice Sportivo ha inflitto una multa di 800 euro alla società sipontina per il comportamento dei propri tifosi, responsabili di aver introdotto e acceso otto fumogeni nel settore loro riservato.
Sul piano disciplinare, la sanzione più severa riguarda Danjel Babaj, fermato per tre giornate di squalifica. Il calciatore è stato punito per aver colpito a gioco fermo un avversario con una manata al volto, episodio che ha portato alla decisione del giudice.
Non solo Babaj: la squadra dovrà rinunciare anche a Spinelli e Jallow, entrambi squalificati e quindi indisponibili per i prossimi impegni ufficiali.
Una situazione che rappresenta un ostacolo significativo per il Manfredonia, chiamato ad affrontare la prossima gara con diverse assenze in organico.