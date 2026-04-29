Niente lezioni giovedì 30 aprile all’Istituto Tecnico Commerciale “G. Toniolo” di Manfredonia. Il sindaco Domenico La Marca ha disposto la sospensione delle attività didattiche a causa di un’interruzione programmata dell’energia elettrica. Il provvedimento si è reso necessario dopo la comunicazione del gestore elettrico, che ha annunciato lavori con conseguente blackout nell’area dell’istituto.

L’assenza di corrente compromette le condizioni minime di sicurezza e funzionalità della struttura:

Impossibilità di utilizzare illuminazione e servizi igienici mancato funzionamento delle pompe antincendio; blocco delle apparecchiature informatiche

Per questi motivi il Comune ha ritenuto inevitabile la chiusura temporanea della scuola per l’intera giornata.

A cura di Michele Solatia.