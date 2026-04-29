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ENERGIA ELETTRICA Manfredonia, scuole chiuse al “Toniolo” il 30 aprile per mancanza di energia elettrica

Il provvedimento si è reso necessario dopo la comunicazione del gestore elettrico, che ha annunciato lavori con conseguente blackout nell’area dell’istituto

Manfredonia, scuole chiuse al “Toniolo” il 30 aprile per mancanza di energia elettrica

“Toniolo” di Manfredonia - ph Google Maps

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
29 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

Niente lezioni giovedì 30 aprile all’Istituto Tecnico Commerciale “G. Toniolo” di Manfredonia. Il sindaco Domenico La Marca ha disposto la sospensione delle attività didattiche a causa di un’interruzione programmata dell’energia elettrica. Il provvedimento si è reso necessario dopo la comunicazione del gestore elettrico, che ha annunciato lavori con conseguente blackout nell’area dell’istituto.

L’assenza di corrente compromette le condizioni minime di sicurezza e funzionalità della struttura:
Impossibilità di utilizzare illuminazione e servizi igienici mancato funzionamento delle pompe antincendio; blocco delle apparecchiature informatiche
Per questi motivi il Comune ha ritenuto inevitabile la chiusura temporanea della scuola per l’intera giornata.

A cura di Michele Solatia.

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