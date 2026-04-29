Manfredonia, tensione in Consiglio comunale durante seduta su richiedenti asilo: proteste cittadini

Manfredonia (FG), 29 aprile 2026 – Si è aperta in un clima di tensione la seduta del Consiglio comunale convocata oggi alle ore 15 presso la sede municipale di Palazzo San Domenico. Al centro dei lavori, oltre ai punti già previsti all’ordine del giorno come bilancio, urbanistica e orti urbani, anche la delicata questione dei richiedenti asilo, tema che nelle ultime ore ha acceso il dibattito cittadino.

L’argomento, sollevato dai consiglieri Fabio Di Bari, Vincenzo Di Staso e Ugo Galli, ha attirato l’attenzione di alcuni cittadini presenti all’esterno dell’aula. Gli stessi consiglieri avevano invitato pubblicamente la popolazione a partecipare alla seduta, sottolineando la rilevanza della discussione e chiedendo che il tema venisse affrontato con priorità.

Durante i lavori, però, la situazione è degenerata. Una donna ha fatto irruzione a ridosso dell’aula consiliare esponendo uno striscione e urlando slogan, interrompendo momentaneamente la seduta. La protesta, legata proprio alla gestione dei richiedenti asilo, ha creato momenti di forte concitazione tra i presenti, costringendo il presidente del Consiglio a richiamare più volte all’ordine.

Alcuni cittadini hanno assistito alla scena con preoccupazione, mentre altri hanno manifestato solidarietà alla protesta, segno di una comunità divisa sul tema. La presenza di operatori e forze dell’ordine ha contribuito a riportare la calma dopo alcuni minuti di tensione.