Manfredonia (FG), 29 aprile 2026 – Si è aperta in un clima di tensione la seduta del Consiglio comunale convocata oggi alle ore 15 presso la sede municipale di Palazzo San Domenico. Al centro dei lavori, oltre ai punti già previsti all’ordine del giorno come bilancio, urbanistica e orti urbani, anche la delicata questione dei richiedenti asilo, tema che nelle ultime ore ha acceso il dibattito cittadino.
L’argomento, sollevato dai consiglieri Fabio Di Bari, Vincenzo Di Staso e Ugo Galli, ha attirato l’attenzione di alcuni cittadini presenti all’esterno dell’aula. Gli stessi consiglieri avevano invitato pubblicamente la popolazione a partecipare alla seduta, sottolineando la rilevanza della discussione e chiedendo che il tema venisse affrontato con priorità.
Durante i lavori, però, la situazione è degenerata. Una donna ha fatto irruzione a ridosso dell’aula consiliare esponendo uno striscione e urlando slogan, interrompendo momentaneamente la seduta. La protesta, legata proprio alla gestione dei richiedenti asilo, ha creato momenti di forte concitazione tra i presenti, costringendo il presidente del Consiglio a richiamare più volte all’ordine.
Alcuni cittadini hanno assistito alla scena con preoccupazione, mentre altri hanno manifestato solidarietà alla protesta, segno di una comunità divisa sul tema. La presenza di operatori e forze dell’ordine ha contribuito a riportare la calma dopo alcuni minuti di tensione.
8 commenti su "Manfredonia, tensione in Consiglio comunale durante seduta su richiedenti asilo: proteste cittadini"
Che vergogna una amministrazione che si è svenduta ! Vergognatevi vi manderei in galera state rovinando Manfredonia siete peggio delle ultime due amministrazioni RICCARFI/ROTICE andate a casa !
dilettanti allo sbaraglio hanno spaccato una comunità in luogo di unirla. Andate via, dimettevi in massa avete questi tutta la città contro!
Stia tranquilla signora che tanto anche quest’ anno il nostro caro amato sindaco aumenterà la tari il punto è che qui come lei come noi ci dovremmo mettere sotto al comune è buttarli tutti giù perché se questa è diventata uno schifo mancanza di lavoro la tari che è arrivata alle stelle case che non se ne trovano dobbiamo dire ai nostri cari politici dovremmo cacciare pure tutti quelli che stanno alla c&c pronti ha fare fermi amministrativi pignoramento è quant’ altro per conto dei signori che stanno al comune è ora di dire basta speriamo che si svegli qualcosa
Nel caso fosse legale, si potrebbe organizzare una petizione, una raccolta firma atta a chiedere le dimissioni di questa giunta. In breve tempo 20 30 Mila firme da inviare al Presidente della Repubblica tramite Prefettura? Il motivo? Rappresentano solo se stessi e non la cittadinanza di Manfredonia!
@anonimo….concordo,ma siccome non succede mai nulla,aspetto che il Signore Iddio li fulmini,se succede,quel giorno andrò a festeggiare
Il fatto è che bisogna aiutare i bisognosi e questo non avviene,anzi le assistenti sociali te cacciano
Belli i 5 stelle allineati e coperti ….e muti
Una cosa è l’assistenzialimo, che poi è quello che si pretende, che i sipontini sono abituati (vedi L. 427 del 1975 T.S. EDILIZIA, per circa 18 anni di proroga della disoccupazione, soldi pubblici rubati, non esiste in nessuna parte del mondo) , altra cosa è la solidarietà.
Il Sindaco è una persona per bene, ha una propensione alla solidarietà.
Tutti i cristiani dovrebbero averla.