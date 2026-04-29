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Home // Cronaca // Omicidio a Foggia, Episcopo al Governo: “La criminalità foggiana non è un problema locale”

FOGGIA EPISCOPO Omicidio a Foggia, Episcopo al Governo: “La criminalità foggiana non è un problema locale”

"Foggia ha bisogno di più presenza, più organici, più risorse"

Enea sceglie Foggia come laboratorio nazionale della transizione energetica. Episcopo: "La nostra città protagonista della rigenerazione urbana"

Maria Aida Episcopo - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Non si arresta la scia di violenza che nelle ultime settimane sta colpendo il capoluogo dauno. Un nuovo omicidio ha scosso la città, riaccendendo l’allarme sicurezza e il dibattito sulla presenza della criminalità organizzata sul territorio.

Secondo i primi elementi raccolti, il fatto sarebbe maturato in ambienti riconducibili alla criminalità foggiana. Una circostanza che, se confermata, dimostrerebbe come il fenomeno non sia ancora stato debellato e continui a manifestarsi con estrema ferocia e disprezzo per la vita umana.

A intervenire è la sindaca Maria Aida Episcopo, che lancia un appello diretto al Governo:
“Come sindaca, ho il dovere di dire con chiarezza che le istituzioni preposte devono essere messe nelle condizioni di lavorare. Foggia ha bisogno di più presenza, più organici, più risorse. Ha bisogno che il Governo nazionale guardi a questa città non come a una nota a margine, ma come a una priorità”.

La prima cittadina sottolinea come la criminalità foggiana sia riconosciuta tra le organizzazioni più ramificate del Paese:
“Trattarla come un problema locale è un errore politico prima ancora che istituzionale. Chiedo alla Presidente del Consiglio e al Ministro dell’Interno un’attenzione concreta e continuativa su Foggia”.

L’amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno nel sostenere il lavoro delle forze dell’ordine e delle istituzioni territoriali, evidenziando i risultati ottenuti negli ultimi anni nella lotta ai clan:
“Continueremo a contribuire con ogni mezzo affinché l’eccellente lavoro svolto in questi anni, che ha portato a decapitare i clan locali, non sia vanificato da una recrudescenza del fenomeno criminale”.

In chiusura, l’appello alla cittadinanza a non cedere alla rassegnazione: “L’antimafia sociale — quella che si pratica rifiutando la connivenza, segnalando, scegliendo la legalità ogni giorno — è la prima e più concreta forma di resistenza”.

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