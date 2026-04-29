Open Day AMMI a Manfredonia, D’Errico: «Anche quest'anno un nostro intervento diretto sul territorio»

Bilancio positivo e incoraggiante per l’Open Day dedicato al benessere femminile e alla prevenzione, organizzato il 22 aprile 2026 dalla sezione di Manfredonia dell’AMMI – Donne per la salute. L’iniziativa si inserisce nel solco del partenariato che l’associazione porta avanti da oltre undici anni con il Ministero della Salute, contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione, fondamentale per ridurre i rischi di malattia e favorire diagnosi precoci.

«Come ogni anno – spiega la presidente della sezione AMMI di Manfredonia, Michela D’Errico – anche quest’anno abbiamo aderito alla Giornata Nazionale con il nostro intervento diretto sul territorio». Tra le attività principali, il ritorno in piazza del “Mammomobile”, che ha consentito l’esecuzione di numerose mammografie. Parallelamente, grazie alla collaborazione con i medici dell’Ambulatorio Sociale Polispecialistico Mons. Castoro della Caritas Diocesana, donne sotto i 40 anni hanno potuto effettuare gratuitamente visite senologiche.

L’Open Day ha coinvolto anche altre fasce della popolazione femminile. «Le donne tra i 25 e i 64 anni hanno potuto effettuare lo screening della cervice uterina mediante Pap test», mentre gli studenti delle scuole secondarie sono stati informati sull’importanza della vaccinazione contro il papilloma virus (HPV), con un invito esteso alle donne fino ai 36 anni e agli uomini fino ai 29.

Determinante il contributo di numerosi partner locali, tra cui il dottor Roberto Murgo, Andos Foggia, Uisp e Croce Rossa, che hanno affiancato l’associazione nella realizzazione delle attività.

Apprezzamento per l’iniziativa è arrivato anche dalle istituzioni cittadine. Il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, e l’assessora al Welfare Maria Teresa Valente hanno espresso soddisfazione per la partecipazione e i risultati ottenuti, manifestando l’intenzione di rafforzare la collaborazione con l’AMMI nelle prossime edizioni. L’obiettivo è consolidare un percorso fatto di azioni concrete a favore della prevenzione e della salute delle donne sul territorio.