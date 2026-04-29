Personal trainer ucciso a Foggia, diffuso fotogramma con possibile testimone

FOGGIA — A oltre due settimane dall’omicidio di Dino Carta, il personal trainer 42enne ucciso la sera del 13 aprile, emergono nuovi elementi utili alle indagini. È stato diffuso un fermo immagine estratto da un sistema di videosorveglianza che potrebbe rivelarsi decisivo per fare luce sul delitto.

Nel fotogramma, registrato alle 21:58 e 55 secondi, appena 20 secondi dopo gli spari, si intravede uno scooter in transito seguito, a pochi metri di distanza, da una persona che gli inquirenti ritengono possa essere una testimone oculare. Secondo quanto riferito dall’avvocato della famiglia, Michele Vaira, si tratterebbe “verosimilmente di una giovane donna, considerando postura e andatura”.

“La sua presenza così ravvicinata al momento del delitto potrebbe essere fondamentale — spiega il legale —. È importante identificarla e comprendere cosa abbia visto o sentito”. L’appello è chiaro: la persona ripresa, se riconosce se stessa, è invitata a contattare le forze dell’ordine o lo stesso avvocato per fornire eventuali informazioni utili.

Il delitto, che ha scosso profondamente la comunità locale, resta ancora avvolto nel mistero. Carta, padre di famiglia incensurato e molto conosciuto in città, è stato ucciso con quattro colpi di arma da fuoco.

Sul fronte investigativo proseguono intanto le analisi tecniche. Gli inquirenti stanno esaminando una registrazione audio in cui si percepiscono alcune voci, tra cui una che potrebbe appartenere alla vittima: su questo materiale è già stata effettuata una perizia fonica. Continuano anche gli accertamenti sulle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Attesi, infine, i risultati degli esami balistici condotti dai carabinieri del RIS su un caricatore di pistola, che si ritiene possa essere stato perso dal killer durante la fuga.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Foggia, proseguono senza sosta nel tentativo di dare un volto e un nome all’autore dell’omicidio. Lo riporta l’Ansa.