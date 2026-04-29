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Home // Foggia // Primo Maggio a Foggia, via libera al concertone al Parco San Felice: artisti nazionali e talenti locali. Il costo

PARCO SAN FELICE Primo Maggio a Foggia, via libera al concertone al Parco San Felice: artisti nazionali e talenti locali. Il costo

L’iniziativa punta a trasformare la ricorrenza in un momento di riflessione e partecipazione, soprattutto per i giovani

Foggia, oltre diecimila presenze per il Primo Maggio a Parco San Felice

Foggia, oltre diecimila presenze per il Primo Maggio a Parco San Felice ph Città di Foggia - 02.02.2025

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
29 Aprile 2026
Foggia // Lifestyle //

Foggia – La città si prepara a celebrare la Festa dei Lavoratori con un grande evento musicale: la Giunta comunale ha approvato la co-organizzazione del concerto del 1° maggio al Parco San Felice, in collaborazione con l’associazione “1° Maggio Foggia” e il Consorzio Puglia Culture.

L’iniziativa punta a trasformare la ricorrenza in un momento di riflessione e partecipazione, soprattutto per i giovani, unendo musica, socialità e attenzione ai temi del lavoro. Il programma prevede la presenza di artisti di rilievo nazionale affiancati da numerosi musicisti del territorio, con DJ set e spazi dedicati alla scena locale.

L’evento non sarà solo musica: accanto al palco, sono previsti momenti culturali e di aggregazione, con l’obiettivo di rendere il parco un luogo vivo e condiviso per l’intera giornata. Una formula che punta a coinvolgere un pubblico ampio, anche proveniente da fuori città.

Dal punto di vista economico, il costo complessivo dell’iniziativa è stimato in oltre 78mila euro più IVA, comprensivi di cachet artistici, service audio-luci e piano sicurezza. Il Comune contribuirà con una parte delle risorse e con servizi organizzativi, tra cui transenne, affissioni, diritti SIAE e occupazione gratuita del suolo pubblico.

L’amministrazione affida inoltre al Consorzio Puglia Culture il supporto tecnico per la selezione degli artisti e gli aspetti organizzativi principali, mentre all’associazione promotrice spetterà la gestione operativa dell’evento.

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