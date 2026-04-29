Ritrovarsi dopo mezzo secolo: a Manfredonia la cena degli alunni del ’72 con la loro maestra

Manfredonia, 24 aprile 2026 – Cinquantatré anni possono sembrare una vita intera. Eppure, a volte, basta una cena, una fotografia in bianco e nero e un’emozione condivisa per riportare tutti indietro nel tempo.

È accaduto a Manfredonia, alla Locanda del Centro, dove un gruppo di ex alunni della V elementare dell’anno scolastico 1972/73 si è ritrovato a cena con la loro maestra, Amalia Di Bari, oggi splendida novantunenne.

L’ultima volta insieme in aula era stata nel giugno del 1973. Poi, per ciascuno, la vita ha preso strade diverse: le scuole medie, il lavoro, le famiglie, i figli, i nipoti. Qualcuno è rimasto a Manfredonia, qualcun altro è partito. Ma il ricordo di quegli anni non si è mai spento.

L’idea dell’incontro è nata da Giuseppe Tomaiuolo, che da tempo esprimeva il desiderio di trascorrere una serata con la maestra di un tempo. Dopo essere riuscito a contattare diversi compagni di classe, il gruppo ha deciso di fissare subito una data: il 24 aprile.

Da quel momento è partita l’organizzazione: chi ha scelto e prenotato il locale, chi ha preparato una pergamena ricordo, chi si è occupato dei fiori per il centrotavola, chi ha fatto stampare le copie della foto di classe. Non è mancata neppure una torta con una frase semplice e bellissima: “Una serata speciale con la nostra maestra”.

La maestra Amalia è arrivata alle 20:15. Davanti a lei, volti ormai adulti, segnati dal tempo, ma con negli occhi ancora la luce dei bambini che aveva accompagnato con amore, serietà e professionalità fino alla licenza elementare. C’erano anche alunni che l’avevano avuta solo per pochi anni, altri che avevano lasciato la scuola prima del tempo, altri ancora che erano stati suoi studenti negli ultimi anni del percorso. Lei li ha abbracciati tutti con commozione, ricordando perfino alcuni nomi.

Durante la serata sono passate di mano vecchie fotografie, sono riaffiorati ricordi, aneddoti, sorrisi e momenti di sincera emozione. Non sono mancati i brindisi: alla maestra, alla vita e al futuro.

Prima di salutarsi, una promessa: rivedersi ancora, magari tra qualche anno, per celebrare insieme il 55° anniversario della licenza elementare.

Una cena che non è stata soltanto un incontro tra ex compagni, ma un piccolo viaggio nel tempo. Una serata capace di ricordare a tutti quanto possano restare vivi, anche dopo mezzo secolo, l’affetto, la gratitudine e il legame speciale tra una maestra e i suoi alunni.

I nomi

GIACOMETTI GIUSEPPE

ROBUSTELLA SALVATORE

MATTEO NENNA

ADOLFO MANFREDI

MATTEO GUERRA

ZINO LUIGI

VARRECCHIA MICHELE

CARMONE ANTONIO

ORBELLI GIUSEPPE

GIUSEPPE TOMAIUOLO

NAZZARIO MACCARONE