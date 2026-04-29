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Home // Medicina // Sanità, la Regione modifica le aggregazioni dei medici di base. Pentassuglia: “Garantire assistenza anche nei Comuni più piccoli”

PENTASSUGLIA ASSISTENZA Sanità, la Regione modifica le aggregazioni dei medici di base. Pentassuglia: “Garantire assistenza anche nei Comuni più piccoli”

L’obiettivo è rafforzare l’assistenza di medicina generale su tutto il territorio, assicurando servizi anche nei centri più piccoli e difficilmente raggiungibili

Sanità, la Regione modifica le aggregazioni dei medici di base. Pentassuglia: "Garantire assistenza anche nei Comuni più piccoli"

Donato Pentassuglia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Aprile 2026
Medicina // Politica //

Via libera della Giunta regionale alla riorganizzazione delle Aggregazioni funzionali territoriali (AFT), con l’obiettivo di rafforzare l’assistenza di medicina generale su tutto il territorio, assicurando servizi anche nei centri più piccoli e difficilmente raggiungibili.

Le AFT rappresentano forme organizzative dei medici di famiglia, che operano in modo coordinato condividendo percorsi assistenziali, strumenti e linee guida, per garantire un’assistenza più omogenea ed efficiente ai cittadini.

Il provvedimento approvato interviene sull’assetto delle AFT nelle Asl di Lecce, Foggia e Taranto. Nel dettaglio, in provincia di Lecce le modifiche riguardano i distretti sociosanitari di Poggiardo e Gagliano del Capo. Nel Foggiano, invece, la revisione interessa il Distretto 53, con due AFT dedicate alle Isole Tremiti e un ampliamento delle possibilità di scelta per i cittadini del Gargano, in particolare per i residenti di Peschici.

Nel Tarantino, infine, è stato aggiornato l’assetto del distretto sociosanitario n. 6, con interventi specifici sulle AFT che coinvolgono i territori di San Giorgio Ionico, Carosino, Monteiasi, Montemesola, Pulsano, Monteparano, Roccaforzata e Leporano.

“Abbiamo voluto adeguare l’assetto delle Aggregazioni funzionali territoriali per assicurare a tutti i pugliesi, e in particolar modo a chi risiede nei Comuni più piccoli o isolati, le stesse possibilità di essere assistiti dai medici di medicina generale e anche per venire incontro alle richieste degli amministratori locali – dichiara l’assessore alla Salute – il medico di famiglia è un punto di riferimento imprescindibile per i cittadini, specie nelle realtà più piccole”.

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