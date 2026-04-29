“La città di Foggia continua a vivere una situazione estremamente delicata sotto il profilo della sicurezza. L’agguato in via Cerignola, in pieno giorno, in cui è stato ucciso Stefano Bruno, e sono rimasti feriti il padre e il fratello, parenti di Gianfranco Bruno vicino al clan Moretti, è solo l’ultimo di una serie di episodi avvenuti nelle ultime settimane. L’ipotesi di un regolamento di conti rende sempre più urgente quanto chiediamo da tempo a tutti i livelli: una sezione dedicata della DDA che possa stanziare qui, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Serve una maggiore e più visibile presenza dello Stato e incrementare i presidi di vigilanza e i sistemi di controllo del territorio. Desidero ringraziare le Forze dell’Ordine per il lavoro straordinario che svolgono ogni giorno, spesso in condizioni difficili, ma è evidente che da sole non possono bastare: servono più uomini, più mezzi, più prevenzione. Come M5S stiamo lavorando per questo, con interrogazioni parlamentari e presenterò una mozione per impegnare la Giunta regionale a sensibilizzare il Governo nazionale a valutare ogni iniziativa utile a rafforzare la sicurezza nella nostra provincia.

Insieme agli altri eletti della provincia di Foggia ho chiesto un incontro con il Prefetto Paolo Giovanni Grieco. Vogliamo dare risposte chiare ai cittadini di Foggia”. Lo dichiara la consigliera del M5S Rosa Barone.