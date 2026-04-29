FOGGIA – Proseguono le indagini sulla sparatoria avvenuta oggi in via Cerignola, costata la vita a Giuseppe Stefano Bruno e che ha provocato tre feriti (il padre e il fratello della vittima, parenti di Gianfranco Bruno vicino al clan Moretti).

Secondo quanto si apprende da fonti investigative, l’uomo che si trovava a bordo di una Lancia Musa sarebbe rimasto ferito durante l’episodio e sarebbe stato disarmato da un poliziotto intervenuto sul posto. Si tratta di una circostanza ritenuta rilevante dagli inquirenti, anche in relazione al ritrovamento dell’arma sull’asfalto.

Sempre secondo le prime informazioni, ancora in fase di verifica, l’uomo ferito sarebbe originario di Manfredonia e la sua posizione è ora al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di chiarire se possa avere avuto un ruolo attivo nella sparatoria.

Sul luogo dell’agguato sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti, insieme agli agenti della polizia locale e al personale della Questura di Foggia, impegnati nei rilievi e nella raccolta di elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo e non escludono alcuna ipotesi sulla dinamica e sul movente dell’accaduto.