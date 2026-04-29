BARI – Sarebbe un atto intimidatorio riconducibile alle dinamiche della criminalità organizzata barese quello avvenuto nella tarda serata di ieri in via Pier l’Eremita, nel cuore di Bari Vecchia. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, i colpi d’arma da fuoco sarebbero stati esplosi contro un’abitazione legata a presunti affiliati al clan Strisciuglio.

Ad agire almeno due persone, giunte sul posto a bordo di uno scooter e con il volto coperto da caschi integrali. I sicari avrebbero utilizzato una pistola calibro 7.65 e una mitraglietta, esplodendo diversi colpi: quattro i bossoli repertati dalla Polizia Scientifica, ma non si esclude che i proiettili siano stati in numero maggiore.

Durante l’agguato, una donna di 85 anni è rimasta lievemente ferita. L’anziana si trovava in casa insieme alla figlia al momento degli spari. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione.

Dopo l’azione, i responsabili si sono dati alla fuga. Lo scooter è stato intercettato dalle forze dell’ordine, che però non sono riuscite a bloccare i fuggitivi.

Le indagini, affidate alla Squadra Mobile della Questura di Bari, si concentrano sul possibile collegamento con i recenti episodi di violenza tra clan rivali. L’episodio si inserisce infatti in un contesto di tensione crescente legato al controllo delle attività di spaccio di droga.

Solo pochi giorni fa, il 19 aprile scorso, a Bisceglie è stato ucciso Filippo Scavo, 43enne ritenuto vicino al clan Strisciuglio. Nelle ore successive, a Bari Vecchia, era rimasto ferito un 21enne considerato vicino al clan Capriati, rivale storico.

Gli investigatori non escludono che la sparatoria di ieri rappresenti un ulteriore segnale della guerra tra gruppi criminali per il controllo del territorio. Lo riporta l’Ansa.