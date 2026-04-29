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STEWARD PREGIUDICATO Sprofondo Foggia, ora anche il caso steward: gestione collegata a un pregiudicato

Gli ex vertici del club erano consapevoli di aver affidato la sicurezza interna a una società riconducibile a un pregiudicato locale

Sprofondo Foggia, ora anche il caso steward: gestione collegata a un pregiudicato

Stazio Zaccheria Foggia - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Aprile 2026
Cronaca // Focus //

Emergono nuovi dettagli dall’inchiesta sul Foggia calcio e sulla gestione del servizio steward allo stadio “Zaccheria”. Secondo il giudice per le indagini preliminari di Foggia Mario De Simone, gli ex vertici del club erano consapevoli di aver affidato la sicurezza interna a una società riconducibile a un pregiudicato locale, che avrebbe utilizzato un prestanome per l’iscrizione alla white-list della Prefettura.

Il gip ha motivato il rigetto delle misure cautelari nei confronti di tre indagati – Donato Iuliani, Michele Di Muro e Michelangelo Cataldi – accusati a vario titolo di estorsione, concorrenza illecita con minacce e trasferimento fraudolento di valori in relazione all’affidamento del servizio alla Evolution Security.

Secondo l’accusa, i tre avrebbero esercitato pressioni sull’allora vicepresidente del club Emanuele Canonico e su alcuni collaboratori, dopo i tentativi di sostituire la società incaricata degli steward a seguito di irregolarità nella gestione degli accessi allo stadio. Le contestazioni riguardano anche presunte intimidazioni per mantenere l’appalto.

Nel provvedimento, il gip evidenzia che «emerge uno spaccato di una gestione societaria quanto meno spregiudicata», nella quale si sarebbe fatto ricorso a soggetti formalmente intestati a prestanome, salvo poi presentare denunce per estorsione.

Particolare attenzione viene riservata alla figura di Donato Iuliani, descritto come soggetto con precedenti per rapina ed estorsione ed ex sorvegliato speciale. In passato sarebbe stato latitante e, secondo quanto riportato, in contatto con esponenti della criminalità organizzata foggiana. Tuttavia, per questa specifica vicenda, il gip ha ritenuto insussistenti i gravi indizi di reato di estorsione mafiosa contestati dalla Procura.

La ricostruzione riguarda anche le pressioni esercitate per mantenere il contratto con la Evolution Security. In particolare, Iuliani è accusato di aver minacciato un collaboratore del club per il pagamento di presunti arretrati, con frasi ritenute intimidatorie legate anche al rischio di far disputare le gare in campo neutro.

Le intercettazioni e le testimonianze della Squadra Mobile di Foggia hanno confermato parte dei fatti contestati, ma il gip ha riqualificato le condotte nella più lieve ipotesi di violenza privata, escludendo l’illecita concorrenza.

Secondo il giudice, inoltre, le presunte persone offese sarebbero state consapevoli della situazione di intestazione fittizia della società, senza segnalarla alle autorità competenti se non successivamente, in un contesto di contrasti economici e debiti tra le parti.

Pur escludendo le misure cautelari, il gip ha disposto la trasmissione degli atti alla Prefettura per la valutazione della revoca dell’iscrizione della Evolution Security nella white-list.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.

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