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Home // Manfredonia // Turismo, al via il “Manfredonia Experience Press Tour” per rilanciare l’immagine della città

MANFREDONIA EXPERIENCE PRESS TOUR Turismo, al via il “Manfredonia Experience Press Tour” per rilanciare l’immagine della città

Il programma propone un’esperienza immersiva tra cultura, natura ed enogastronomia

MANFREDONIA ALTO, PH NUZZIELLO

MANFREDONIA ALTO, PH NUZZIELLO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Aprile 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia punta sul turismo esperienziale e sulla comunicazione internazionale. Dal 6 al 9 maggio prende il via il “Manfredonia Experience Press Tour”, iniziativa promossa dalla Fondazione Re Manfredi per rafforzare il posizionamento della città sui mercati turistici e valorizzarne le eccellenze.

Il progetto coinvolgerà giornalisti, travel blogger, influencer e operatori del settore selezionati per la loro capacità di raccontare il territorio attraverso contenuti autentici e ad alta visibilità. L’obiettivo è duplice: aumentare la notorietà della destinazione e attrarre nuovi flussi turistici qualificati.

Il programma propone un’esperienza immersiva tra cultura, natura ed enogastronomia. Dall’accoglienza nel cuore del Golfo con visite serali nel centro storico, fino alle escursioni sul Gargano tra l’Abbazia di Pulsano e le eccellenze produttive locali, passando per degustazioni, incontri con artigiani e itinerari naturalistici.

Tra i momenti più suggestivi, il tour dell’Oasi Laguna del Re, la visita al Parco Archeologico di Siponto con l’installazione contemporanea di Tresoldi e l’esperienza in barca lungo la costa. Non mancano gli appuntamenti dedicati alla tradizione culinaria, con percorsi gastronomici che uniscono mare e terra.

Il press tour si concluderà con una tappa all’Abbazia di San Leonardo, simbolo del romanico pugliese, offrendo ai partecipanti un viaggio tra storia, spiritualità e paesaggio.

L’iniziativa mira a consolidare il brand “Manfredonia Experience”, migliorare la reputazione turistica della città e creare nuove opportunità di sviluppo economico per il territorio.

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