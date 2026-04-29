La vertenza Natuzzi approda a una dimensione sempre più nazionale, con le istituzioni impegnate a costruire una strategia condivisa per la tutela dell’occupazione e il rilancio del comparto. Al centro del confronto, il tavolo interregionale Puglia-Basilicata sul distretto del mobile imbottito, riunito a Bari.

A sottolineare la necessità di un’azione congiunta è stata Giuseppina Lo Vecchio, direttore generale politiche di sviluppo lavoro e servizi alla comunità della Regione Basilicata: “Noi riteniamo che lavorando di squadra, mettendo insieme le forze con un accordo anche interregionale del distretto del mobile imbottito, riusciremo a mettere in campo delle misure congiunte, a fare sinergia per cercare innanzitutto di salvare i posti di lavoro, che è l’obiettivo principale”.

La priorità resta la tutela dell’occupazione, ma si guarda anche a soluzioni alternative per i lavoratori coinvolti. “È necessario vedere queste forze lavoro dove poterle ricollocare laddove non si riesca a trovare una soluzione per l’indotto Natuzzi, e vedere quali sono gli strumenti, insieme ai sindacati, insieme alle associazioni datoriali, più idonei, anche vedendo con le risorse a disposizione delle due Regioni, cosa potremmo fare e cosa dobbiamo mettere in campo per migliorare e rilanciare tutto il settore e soprattutto per fare forza anche sui tavoli nazionali, perché questa ormai è una vertenza che ha una ricaduta più ampia e che naturalmente coinvolge lo Stato”.

Il confronto tra le due Regioni è destinato a proseguire. “Questo è il primo tavolo ma gli incontri con la Regione Puglia sono continui sul distretto del mobile, è un percorso che stiamo facendo sui vari tavoli anche nazionali”.

Obiettivo finale è la costruzione di un distretto interregionale capace di rafforzare l’intero comparto: “la creazione di un distretto interregionale, proviamo a formalizzarlo, più che altro un accordo tra le imprese per rilanciare il settore”.

Lo riporta ansa.it.