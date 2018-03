Senza tetto e sfrattati, Longo a Mongelli: urgenza alloggi Salice

Di:

Foggia – “URGENTE convocazione del consiglio comunale per l’approvazione di una mozione per la risoluzione a lungo e a breve termine, del disagio sociale connesso ai senzatetto ,ai soggetti in stato di precarietà igienico- abitativa,ai destinatari di sfratti esecutivi,ed in particolare per evitare lo sfratto esecutivo alle centinaia di cittadini foggiani,che attualmente occupano i suddetti alloggi del sig.,in zona Salice, al fine di evitare di aggiungere ulteriore tensione sociale ad una già esplosiva situazione ambientale ed amministrativa”. E’ quanto chiede il consigliere comunale Bruno Longo in una nota al sindaco Mongelli, Consiglio, Procura e Antimafia.“Le 2 amministrazioni comunali di centrosinistra,che si sono succedute negli ultimi otto anni circa,quella del sindaco-imprenditoree la precedente,nel corso del loro mandato amministrativo,hanno sempre utilizzato il termine “emergenza abitativa”per approvare Piani di edilizia privata per la costruzione di alloggi ad alta redditività, non realizzando, vergognosamente alcun alloggio per i soggetti bisognosi;,per la costruzione di alloggi ERP è stata destinata,al colmo dell’incoerenza e della mala-amministrazione,a soggetti,che hanno realizzato alloggi privati, ignorando totalmente le famiglie povere”, dice Longo.“Alla stregua,, definita maldestramente “recupero delle volumetrie disperse”, ha indebitamente sottratto aree a servizio della residenza per destinarle non alla costruzione,quanto meno, di alloggi di edilizia pubblica residenziale viste le spaventose cifre dell’emergenza abitativa,ma ad ulteriore speculazione edilizia privata,di cui risultano beneficiari stretti parenti del Sindaco Mongelli ed il Sindacostesso,anche se quest’ultimo ha dichiarato ,recentemente,di aver ceduto alla famiglia le quote delle società destinataria dei suoli pubblici edificatori”.“Incredibilmente,uno dei primi atti amministrativi del Sindaco Mongelli,fu quello di abbattere,senza l’autorizzazione del consiglio comunale, un fabbricato,ubicato in,(denominato ex Scivar),acquistato esclusivamente per alleviare i processi di alta tensione abitativa e finito invece per servire interessi legati all’onnipresente edilizia privata; nonostante le sollecitazioni e le denuncie politiche, provenienti da più parti,anche dall’intera 2a commissione consiliare,composta da membri appartenenti a tutti gli schieramenti politici, circa l’esistenza di alloggi e strutture,rivenienti da già realizzati Piani Integrati pubblico –privato da consegnare all’Amministrazione comunale da parte di noti imprenditori,alcuni molto vicini al Sindaco Mongelli ,quest’ultimo ha,sorprendentemente ignorato qualsiasi iniziativa utile ad ottenere i suddetti alloggi e le suddette strutture pubbliche,determinando un danno oltre che sociale e patrimoniale anche di natura erariale”.“La ristrutturazione dell’edificio denominato,situato in via Bari,nonostante l’acquisizione a patrimonio comunale e l’ottenimento, da circa un decennio, di cospicui finanziamenti regionali da parte dell’amministrazione centrodestra ,risulta incompleto a causa di un mancato collaudo tecnico e della misteriosa sparizione di circa un milione ed ottocentomila euro,che è oggetto di una violenta e ben occultata diatriba tra il dirigente dei lavori pubblici,ing. Fernando Biagini,ed il dirigente ai servizi finanziari,dr Carlo Di Cesare,a danno totale ed esclusivo di chi attende,da anni,un alloggio”.“Gli alloggi per soggetti anziani bisognosi, di cui ai fondi del progetto regionale denominato SPER,subiscono la stessa sorte,essendo bloccati da tempo,pur avendo l’Amministrazione stilato e determinato la graduatoria degli aventi diritto,molti dei quali per le lungaggini burocratiche e per l’età avanzata,paradossalmente non potranno mai usufruire dell’agognato alloggio perché ormai defunti; attualmente risultano essere centinaia gli alloggi che il Sindaco Mongelli avrebbe potuto recuperare e che non ha recuperato,per inezia,disinteresse o scienza, a favore delle famiglie bisognose della città,tra opere pubbliche da ristrutturare,Piani Integrati pubblico-privato. Programmi realizzati in Zone F,alloggi in 167,Programmi di edilizia sociale ed altro,mentre anche a colpi di doppia convocazione consiliare e sedute pomeridiane,volano spedite le lottizzazioni edilizie private ad alto contenuto speculativo”.“Nel complesso tale gravissima situazione di inezia politico-amministrativa relativa all’assenza di iniziative nel settore dell’edilizia sociale e popolare, nel tempo ha prodotto e produce l’aumento del bisogno sociale abitativo, che aggravato da uno stato comatoso delle casse comunali,provoca quasi con cadenza quotidiana,l’esplosione,anche violenta, di tensioni sociali, a seguito di sfratti per morosità da alloggi affittati dal comune a soggetti bisognosi, a fenomeni di abusivismo e di occupazioni illecite di alloggi”.Redazione Stato@riproduzione riservata